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Anadolu Ajansı ve Tika İş Birliğinde Düzenlenen Özbek Medya Mensuplarına Yönelik Eğitim Başladı - Son Dakika

Anadolu Ajansı ve Tika İş Birliğinde Düzenlenen Özbek Medya Mensuplarına Yönelik Eğitim Başladı

17.06.2021 01:03
Anadolu Ajansı ve Tika İş Birliğinde Düzenlenen Özbek Medya Mensuplarına Yönelik Eğitim Başladı, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde, TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında Özbek medya mensuplarına yönelik düzenlenen "Online Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" başladı.

Anadolu Ajansı (AA) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde, TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında Özbek medya mensuplarına yönelik düzenlenen "Online Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" başladı.

Programın açılışında konuşan AA Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar, yeni dijital mecraların ve sosyal medyanın gelişiminin habercileri güçlendirdiğini, ana akım medyanın gücünü ise azalttığını söyledi.

Bu durumun, "Gazetecilik ölüyor mu? " sorusunu ortaya çıkardığını ifade eden Bayraktar; buna katılmadığını, aksine bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı bugünlerde doğru bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi yorumlayabilmenin, eskisinden daha da önemli hale geldiğini vurguladı. Bayraktar, bu durumun gazeteciliğin önemini artıran bir unsur olduğuna işaret ederek AA olarak hem yerel hem de küresel medyada ana akım medyanın yanı sıra yeni medya ortamlarında ve yeni nesil iletişim araçlarında da etkin olmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da Özbek medya mensuplarıyla eğitim programında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her iki ülkenin de ilişkileri çok daha ileriye taşıma niyeti olduğunu söyleyen Polat, dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın, insan kaynağına ve medya kapasitesine katkı sağlamak için düzenledikleri yeni nesil habercilik eğitim programının, güzel bir başlangıç olacağına inandığını vurguladı. Özbek 26 medya mensubunun yer aldığı ve Türkçe düzenlenen eğitim programında, Özbekçe simultane çeviri imkanı bulunuyor.

Temel 3 günlük eğitim ile ileri seviye eğitimin yer aldığı programda, "Multimedya ve İnternet Gazeteciliği", "Sosyal Medya Uygulamaları" ile "Gazetecilikte Gündem ve Kaynak" gibi dersler yer alıyor. AA

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Anadolu Ajansı ve Tika İş Birliğinde Düzenlenen Özbek Medya Mensuplarına Yönelik Eğitim Başladı

Anadolu Ajansı, Özbek, Medya, TİKA, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Anadolu Ajansı ve Tika İş Birliğinde Düzenlenen Özbek Medya Mensuplarına Yönelik Eğitim Başladı - Son Dakika


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