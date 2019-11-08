Anadolu Ajansı yeniden Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği başkan yardımcısı

Anadolu Ajansı (AA), 2013 yılında devrettiği dönem başkanlığının ardından arka arkaya üçüncü kez Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) başkan yardımcılığına seçildi.

Güney Kore Haber Ajansının (YONHAP) ev sahipliğinde, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) 17. Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Toplantıya 35 ülkeden 44 OANA üyesi haber ajansı katıldı. Toplantıda Anadolu Ajansını Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammet Salih Demirkan ile Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya temsil etti.

OANA'nın yeni yönetimi seçildi

Genel kurul toplantısında YONHAP, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğine 2019-2022 dönem başkanı seçildi. YONHAP, OANA'nın 2019-2022 dönem başkanlığını Azerbaycan Devlet Haber Ajansı AZERTAC'dan devraldı. YONHAP gelecek üç yıl boyunca OANA Genel Sekreterlik görevini de devralmış oldu.

AA ile birlikte 2019-2022 dönemi başkan yardımcılığına seçilen diğer haber ajansları Azerbaycan Devlet Haber Ajansı AZERTAC, Çin resmi haber ajansı XINHUA ve Rus haber ajansı TASS oldu.

Genel Kurul'da yapılan bir diğer oylama sonucunda İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA) 2022-2025 dönem başkanı olarak belirlendi.

Ajans yöneticilerinden barış vurgusu

İki gün süren toplantının sonunda haber ajanslarının yöneticileri Kore Yarımadası'ndaki barışı destekleme konusundaki niyetlerini beyan etti. Genel Kurula gözlemci olarak katılan Dünya Haber Ajansları Kongresi (NAWC), Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), Afrika Basın Ajansları Atlantik Federasyonu (FAAPA) ve 35 ülkeden 44 haber ajansının temsilcileri, 17. Asya-Pasifik Haber Ajansları Örgütü (OANA) Genel Kurulunda "Seul Deklarasyonu"nu imzaladı.

Yayınlanan deklarasyonla OANA'nın hedefinin "Asya-Pasifik bölgesinin haber ajansları arasında basın mensuplarının sorumlu rolleri olarak iş birliğinin güçlendirilmesi ve üyelerin karşılaştığı ortak zorluklara çözümler bulmayı da amaçlaması" olduğu vurgulandı.

35 ülkeden 44 haber ajansının üye olduğu OANA, dünya nüfusunun yarısından fazlasının bulunduğu bir bölgede, haber ajansları arasında doğrudan ve serbest haber değişimini sağlamak amacıyla 1961'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) inisiyatifiyle kuruldu.

Anadolu Ajansı, OANA'ya 1978'de katıldı.