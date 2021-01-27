Anadolu Ajansında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Anadolu Ajansında toplu iş sözleşmesi imzalandı

27.01.2021 20:41
Anadolu Ajansında toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Medya İşçileri (Medya-İş) Sendikası arasında 2021-2023 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Anadolu Ajansı (AA) ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Medya İşçileri (Medya-İş) Sendikası arasında 2021-2023 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Hak-İş Genel Merkezi'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesi sürecinin imzaların atılmasıyla tamamlandığını bildirdi.

Hak-İş'in çalışanların hakları konusunda özen gösteren başarılı bir konfederasyon olduğunu ifade eden Özkaya, Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Vekili Osman Yıldız ve Medya-İş Sendikası yönetimine teşekkür etti.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile Yönetim Kurulu üyelerinin işçinin yanında olmak için özen gösterdiğini söyleyen Özkaya, "Sürecin hızlı olması tarzımızın, bir önceki TİS'te getirdiğimiz yapılanmanın iş barışı adına başarılı olduğunu gösteriyor. Sahada çalışan emektar arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin hakları konusunda görüşmeler yaptık. Onları memnun edecek bir sözleşmeye imza attığımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan ise AA'yı Cumhuriyet'in kurucu unsurlarından birisi olarak gördüklerini belirtti.

AA'nın basının amiral gemisi olduğunun altını çizen Arslan, AA'da toplu iş sözleşmesini imzalamaktan gurur duyduklarını vurguladı.

Arslan, toplu iş sözleşmesinin kısa sürede sonuçlandırılmasının arka planında büyük bir emeğin bulunduğuna dikkati çekti.

Hak-İş'in yeni vizyonu ve yeni yaklaşımlarının olduğunu anlatan Arslan, yeni vizyonun planlamasının, altyapısının da sendikalara sunulduğunu kaydetti. Arslan, toplu iş sözleşmesinin konfederasyon genel merkezinde imzalanmış olmasının da önemli bir anlam taşıdığını söyledi.

Türkiye'de toplu sözleşme yapılan medya kuruluşu kalmadığına işaret eden Arslan, bazı kuruluşlarda personelin adeta köle gibi çalıştırıldığını belirtti.

Kayıt dışının olmadığı AA'da işe girenlerin özlük haklarını bildiğini belirten Arslan, "Bizim hayalimiz AA'nın dünyanın 5'inci büyük ajansı olması. Bu inşallah gerçekleştirilecek. Atılan imzanın, toplu sözleşmeden daha anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Gelinen nokta çok kıymetli ve değerli." diye konuştu.

Arslan, dünyanın dört bir yanında görev yapan AA personeli için sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

"Güzel bir dönem geride bırakıldı"

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, her iki taraf için de güzel bir dönemin geride bırakıldığını kaydetti.

Mutanoğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı ile Yönetim Kurulu üyelerinin, ajans personelinin korunması, bütün imkanların kullanılması yaklaşımında olduğunu dile getirdi.

Titiz çalışmalar yapıldığını vurgulayan Mutanoğlu, her bir kuruşun hesaplandığına işaret etti.

AA'nın teklifinin hazırlanmasının ardından Medya-İş'le yapılan toplantılar sonrasında güzel bir noktaya ulaşıldığını belirten Mutanoğlu, yeni toplu iş sözleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalanmasından mutlu olduklarını dile getirdi.

Yıldız, kamu yönetiminin etkin, hızlı ve verimli çalışmasına AA'da şahit olduklarını, toplu iş sözleşmesi sürecinin kısa sürede tamamlandığını söyledi.

Hak-İş ve AA yönetimine teşekkür eden Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı ise 25 Ocak'ta başlayan resmi görüşmeler sonucunda hedeflere ulaşıldığını bildirdi.

Ballı, "Teklifimizin aşağı yukarı tamamı kabul gördü. Biz sendika olarak ne dediysek AA yönetimi de 'Tamam' dedi. Hatta bizim dediklerimizden bazı yerlerde yukarı da çıkıldı. Sosyal haklarda enflasyon, tavan ücretlerde enflasyonun üzerinde, yemekte yüzde 100'e ulaşan zam oldu." dedi.

Konuşmaların ardından Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Mustafa Özkaya, Anadolu Ajansı, Hak İş, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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