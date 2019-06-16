Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansından açıklama
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Anadolu Ajansından açıklama

1 saat önce

Anadolu Ajansından yapılan açıklamada, "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur.

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Anadolu Ajansından yapılan açıklamada, "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye'de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:48 
Türkiye, Ekonomi
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