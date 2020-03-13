Anadolu Ajansından interaktif yeni tip koronavirüs haritası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Ajansından interaktif yeni tip koronavirüs haritası - Son Dakika

Anadolu Ajansından interaktif yeni tip koronavirüs haritası

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA), okuyucularına yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili gerçek zamanlı bilgi sunmak amacıyla Washington Üniversitesinin çalışması olan koronavirüs haritasını yayımladı.

Anadolu Ajansından interaktif yeni tip koronavirüs haritası, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA), okuyucularına yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili gerçek zamanlı bilgi sunmak amacıyla Washington Üniversitesinin çalışması olan koronavirüs haritasını yayımladı.

AA'nın internet sitesinde yayımlanan interaktif harita, yeni tip koronavirüsün yayıldığı bölgeler, vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranlarını içeren güncel veriyi gösteriyor.

"Dijital dünyayı keşfetme" amacı taşıyan ve Washington Üniversitesinin girişimi olan Humanistic GIS Laboratory (Humanistik Coğrafi Bilgi Sistemi Laboratuvarı) tarafından hazırlanan harita, üniversitenin Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Bo Zhao tarafından oluşturuldu.

Humanistic GIS Laboratory, daha önce "Küresel Mülteci Atlası" ve "Su Hesaplayıcı" gibi projelere de imza atmıştı.

Haritaya "https://www.aa.com.tr/en/p/coronavirus-infection-map" adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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