Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümüne doğru - Son Dakika

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Anadolu Ajansının (AA) 6 Nisan'daki 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, AA'nın, Anadolu'nun dünyadaki sesi olduğunu bildirdi.

Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın, Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olduğunu, milli mücadele döneminden bugüne kadar Anadolu'nun dünyadaki sesi olduğunu vurguladı.

AA'nın yüz yıl boyunca birçok dilde yaptığı yayınların yanı sıra önemli başarılara imza attığını aktaran Demirci, " Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla milli mücadele döneminde kurulan AA, o gün çok önemli bir rol üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.



Demirci, Anadolu Ajansının bölgesel ve yöresel değerlere de önem verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ardahan'ı tanıtırken, Ardahan'ın değerlerini gün yüzüne çıkarırken AA her zaman yanımızda oldu. Ardahan'ı anlatan her haberin altında AA'nın imzasını gördük. Özellikle bunu kendi dönemimde biliyorum ve şahit oldum. İhtiyaç duyduğumuz her an Anadolu Ajansı yanımızda oldu. Bu yönünü bildiğimiz bir kurum. Ajans bizim, biz ajansın destekçisiyiz."



Serhat Ardahan Gazeteciler Deneği Başkanı Deniz Başlı da AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, AA'nın Türkiye'nin milli mücadele döneminde sesini dünyaya duyurması dolayısıyla çok önemli bir görevi ifa ettiğini, milli ajans olarak da bugünlerde de 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadığını kaydetti.