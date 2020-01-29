Anadolu Ajansının 2019 yıllığı üç dilde yayımlandı - Son Dakika
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Anadolu Ajansının 2019 yıllığı üç dilde yayımlandı

6 saat önce

Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik sunulduğu Anadolu Ajansı (AA) 2019 yıllığı, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayımlandı.

Anadolu Ajansının 2019 yıllığı üç dilde yayımlandı, System.String[]

Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik sunulduğu Anadolu Ajansı (AA) 2019 yıllığı, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayımlandı.

AA, zengin haber ve fotoğraf arşivinden yararlanarak her yıl yayımlandığı yıllıklarına siyaset, ekonomi, spor, yaşam ve kültür-sanat alanlarında Türkiye ve dünyada meydana gelen birçok önemli gelişmeyi içeren 2019 yıllığını ekledi.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan yıllıkta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Pençe Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, FETÖ ile mücadele, 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışı, Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri, S400 sevkiyatı ile ilgili gelişmeler, Ankara'da düzenlenen "Türkiye-Rusya- İran Üçlü Zirvesi", Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımı gibi önemli gelişmeler bulunuyor.

Ayrıca Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı, Libya'daki çatışmalar, Sudan'da askeri darbe, tarihi "Moro" referandumu, Avrupa Parlamentosu seçimleri, G20 Liderler Zirvesi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan protestolar, Şili'de hükümet karşıtı gösteriler, DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ABD operasyonunda öldürülmesi gibi önemli uluslararası gelişmeler de AA yıllığında yer alıyor.

Sanat, siyaset ve bilim dünyasının kayıpları unutulmadı

AA yıllığında geçen yıl hayatını kaybeden sanat, siyaset ve bilim dünyasının önemli isimleri de unutulmadı.

Yıllıkta, 2019'da hayata veda eden yazar Nuri Pakdil, Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Kemal Karpat, Kadir Mısırlıoğlu, Yıldız Kenter, Ayşen Gruda, Tarık Ünlüoğlu, Gülriz Sururi, Arif Şirin, Dilber Ay, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile Bayburt'ta görev esnasında uçuruma düşen Anadolu Ajansı Muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya yer verildi.

Spor dünyasında Türkiye Kupası, 54. Avrupa Karate Şampiyonası, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası, Avrupa Güreş Şampiyonası, Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası, 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Dünya Tekvando Şampiyonası, kültür-sanat ve yaşam başlıklarında 76. Altın Küre Ödülleri, 61. Grammy Ödülleri, Oscar Ödülleri, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni, Antalya Altın Portakal Film Festivali de etkileyici karelerle yıllıkta yer aldı.

"Muhabir", "Gökyüzünden Türkiye", "Yükselen Afrika" ve "Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi", "Türkiye'nin DEAŞ'la Mücadelesi", "Türkiye'nin Kültür Hazineleri", "Barış Pınarı Harekatı" gibi eserleri okuyucuyla buluşturan AA Yayınları kapsamında çıkan ve geleneksel olarak yayımlanan, yılın önemli olaylarının derlendiği, AA'nın üç farklı dildeki 2019 yıllığı, seçkin kitapçılarla internet üzerinden kitap satışı yapan sitelerde satışa sunuldu.

Anadolu Ajansı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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