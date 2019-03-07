Anadolu Ajansının Erbil Ofisine Teşekkür Plaketi
1 saat önce
Irak Türkmen Cephesi (ITC) tarafından Anadolu Ajansının (AA) Erbil ofisine teşekkür plaketi verildi.
Irak
Türkmen Cephesi (ITC) tarafından Anadolu Ajansının (AA) Erbil
ofisine teşekkür plaketi verildi.
ITC'nin Erbil temsilcilik binasında düzenlenen törende AA, TRT ve Türk Kızılayı
temsilcilerine bölgedeki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.
AA Erbil Temsilcisi ve Soranice Haberler Editörü Salih Bilici'ye teşekkür plaketini, ITC Milletvekili Aydın
Maruf verdi.
TRT'nin Erbil Temsilcisi Yılmaz Aslan
plaketini ITC Erbil İl Başkanı İmdat Bilal'den, Türk Kızılayı Irak Delegasyon Başkanı Utku Akbaş da Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dr. Beşir Haddad'dan aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:14 Kaynak: AA
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Deniz Ulaşımı Ücretsiz Olacak
10 Büyükşehirde Son Durum Ne? ANAR'ın Sahibi Açıkladı
Çığlıkları Duyan Köylüler, Genç Kızı Tacizden Kurtardı
AK Partili Başkan Menderes Türel'in Eşi Ebru Türel, Ölümden Döndü