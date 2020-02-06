Anadolu Ajansının "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Ajansının 'Gelecek 100 Yılın Habercileri' projesi - Son Dakika

Anadolu Ajansının "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi

6 saat önce

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılı kapsamında, lisans eğitimlerini sürdüren iletişim fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının yayınlanacağı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi, akademi camiasında olumlu karşılandı.

Anadolu Ajansının

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılı kapsamında, lisans eğitimlerini sürdüren iletişim fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının yayınlanacağı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi, akademi camiasında olumlu karşılandı.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müge Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın köklü bir kurum olduğunu ve tecrübesiyle Türk basınında önemli bir yer edindiğini söyledi.

AA'nın, kuruluşundan bugüne, bu kadar işlevsel kalmasının önemine dikkati çeken Yılmaz, "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesinin, gençlere fırsat tanınması bakımından çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Yılmaz, uygulamaya dönük bir alanda çalıştıklarına değinerek, "Habercilik, gazetecilik şekil değiştiriyor. Dijitalleşmeye doğru gidiyor. O yüzden de değişen ve dijitalleşen gazetecilikte gençlerin bakış açısıyla yeni şeyler ortaya koymaları çok önemli. Buna olanak sunmaları da çok değerli." dedi.

Öğrencilerin mesleğe başlamadan meslekle ilgili uygulamalar yapmaları için bu tür platformların çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, projeyi öğrencilere duyurduklarını ve başarılı çalışmalar beklediklerini aktardı.

Müge Yılmaz, projenin öğrenciler ve üniversiteler arasında rekabet ortamı oluşturacağını da kaydederek, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin bu yarışa girip birbirlerini atlatabilecekleri güzel projeler ortaya çıkaracaklarına inanıyorum. Heyecanla neler ortaya çıkacağını bekliyoruz. AA'nın bu projesine katılmak, öğrencilerimiz için farklı bir deneyim olacak. İnşallah Gümüşhane Üniversitesi de projeye öğrenci çalışmalarıyla katkı verecek."

Gümüşhane Üniversitesi, Müge Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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