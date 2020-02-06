Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında, lisans eğitimlerini sürdüren iletişim fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının yayınlanacağı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Ergeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun Cumhuriyet'ten daha önce kurulduğunu belirterek, AA'nın bu yıl 100. yılını kutlamasının önemine değindi.

AA'nın kuruluş amacına uygun çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Ergeç, "Üniversitelerde, proje kapsamında öğrencilerden de gelen haberlerin yayınlanmasını istiyorsunuz. O kapsamda baktığımızda kamu yayıncılığı dediğimiz, çünkü üniversite öğrencilerinin yaptığı haberler daha çok kamuya hizmet eden, sosyal sorumluluk içeren, toplumsal faydayı merak eden haberler." dedi.

Öğrencilere bu temelde habercilik öğrettiklerini anlatan Ergeç, "Onlardan gelecek haberler de tam olarak bu içerikte oluyor. Anadolu Ajansının 100. yılını bir üretim sürecine dönüşen faaliyetle karşılaşıyor olmamız ve bunun yine bize, topluma, kamuya, ülkeye fayda şeklinde dönüyor olması, kurumun geldiği noktayı değerlendirmek bakımından tabii ki çok önemli." diye konuştu.

AA'nın faaliyetlerini önemsediğini ifade eden Ergeç, şunları söyledi:

"Yılın fotoğraflarını seçmek gibi çalışmaların topluma açık olması, Ajansı daha farklı yerlere getirme kaygısının taşınması gibi de amaçlara hizmet ediyor. Bu nedenle önemli buluyorum. Anadolu Ajansı'nın 100. yılını kutluyorum. Kamu yayıncılığına, ülkenin ilerlemesi adına çok ihtiyacımız var. Dezenformasyon dediğimiz haber kirliliğinin yaşandığı dünyada, doğrulanan haberlere çok ihtiyacımız var. Haberin teyit edilerek yayınlanmasına çok ihtiyacımız var. Bu nedenle Anadolu Ajansı'na nice yüzyıllar diliyorum. Öğrencilerimizin içinde yer alabileceği, üretebileceği ve toplumsal fayda sağlayabileceği nice haberlerin de yayınlanabileceği, bizi bir adım daha öteye götürebileceği bir ajans anlayışıyla devam etmesini diliyorum."