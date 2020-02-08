Anadolu Ajansının "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Ajansının 'Gelecek 100 Yılın Habercileri' projesi - Son Dakika

Anadolu Ajansının "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi

6 saat önce

Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Gülnar, Anadolu Ajansının (AA) "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesine ilişkin, "Projeyle öğrencilerimizin sektörle buluşması, mutfağında yer alması ve çalışmalarının Anadolu Ajansında...

Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Gülnar, Anadolu Ajansının (AA) "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesine ilişkin, "Projeyle öğrencilerimizin sektörle buluşması, mutfağında yer alması ve çalışmalarının Anadolu Ajansında yayımlanmasının motivasyonlarını çok yükselteceğine inanıyorum." dedi.

Gülnar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın, kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında başlattığı projeyi çok önemsediklerini söyledi.

Lisans eğitimlerini sürdüren iletişim fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının yayımlanacağı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesinin kendisini ve öğrencilerini heyecanlandırdığını aktaran Prof. Dr. Gülnar, projenin, öğrencilerin haber çalışmalarını kamuoyuyla paylaşma fırsatı sunacağını aktardı.

Gülnar, iletişim fakültesinde uygulamalı eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin en önemli ve nadide kurumlarından AA'nın iletişim alanında güzel bir faaliyete başlamış olmasından büyük mutluluk ve gurur duyduğumu belirtmek isterim. Anadolu Ajansı ve TRT, yayıncılığın yanında bir eğitim kuruluşu vazifesi görüyor. Projeyi, iletişim fakültesi öğrencilerinin haber çalışmalarını değerlendiren ve tatlı bir rekabetin de içinde yer aldığı bir yarışma olmasından dolayı çok önemsiyorum. Bizim vizyonumuza da çok uygun. Öğrencilerimiz de bu alanda çalışmalarını Anadolu Ajansında yayımlatmak için çaba gösterecektir. Öğrencilerimizi bu alana yönlendiriyoruz. Projeyle öğrencilerimizin sektörle buluşması, mutfağında yer alması ve çalışmalarının Anadolu Ajansında yayımlanmasının motivasyonlarını çok yükselteceğine inanıyorum. Çalışanlara ve yöneticilere bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum. Bu faaliyetin sadece 100'üncü yıl etkinlikleri ile sınırlı kalmamasını, farklı alanlarda sürekli olarak bu çalışmaların artarak devam etmesini istiyoruz."

"Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi

Anadolu Ajansı (AA), kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında hayata geçireceği "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi ile iletişim fakültelerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilere haber çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaları için fırsat sunacak.

"Gelecek 100 Yılın Habercileri" adını taşıyan proje çerçevesinde öğrencilerin bireysel veya grup olarak hazırlayacağı haber, fotoğraf, video ve infografikler, AA'da oluşturulan "Seçici Kurul" tarafından değerlendirilecek.

Haber kriterlerine uyan ve başarılı olan çalışmalar, AA'nın internet sayfası ve 100'üncü yıl için özel hazırlanan mikro site üzerinden okurlarla paylaşılacak.

Anadolu Ajansının Gelecek 100 Yılın Habercileri projesi

Selçuk Üniversitesi, Gülnar, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:51 Kaynak: AA
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