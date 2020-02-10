Anadolu Ajansının "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Ajansının 'Gelecek 100 Yılın Habercileri' projesi - Son Dakika

Anadolu Ajansının "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi

6 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çelik, Anadolu Ajansının (AA) "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesinin öğrencilerin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli olduğunu belirterek, "Öğrencinin bu vesileyle hazırlamış olduğu...

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çelik, Anadolu Ajansının (AA) "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesinin öğrencilerin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli olduğunu belirterek, "Öğrencinin bu vesileyle hazırlamış olduğu bir haberin tüm kamuoyunda, uluslararası camiada yankı bulması öğrencilerimizi motive edecektir." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında başlattığı projeyi önemsediklerini söyledi.

Özverili ve başarılı bir şekilde bir asrı geride bırakan AA'nın hayatı geçirdiği projenin öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Projeye inşallah biz de katılım göstereceğiz. Proje öğrencilerimizin öğrenmiş oldukları teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme açısından önemli. Proje bizim için öğrettiklerimizi değerlendirme ve bu sonuçlardan bir şeyler çıkarıp öğretim programımıza entegre etme vesilesi olacaktır. Bu açıdan Anadolu Ajansına böyle bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum. Bu proje öğrencilerin motivasyonunu artıracak. Öğrencinin bu vesileyle hazırlamış olduğu bir haberin tüm kamuoyunda, uluslararası camiada yankı bulması öğrencilerimizi motive edecektir."

Çelik, projenin kamuoyu ve dış paydaşlarla bütünleşme, profesyonel bir platformda görüşlerini paylaşma ve gelecekte iş birliği geliştirme imkanına da vesile olacağını sözlerine ekledi.

"Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi

AA, kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında hayata geçireceği "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi ile iletişim fakültelerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilere haber çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaları için fırsat sunacak.

Proje çerçevesinde öğrencilerin bireysel veya grup olarak hazırlayacağı haber, fotoğraf, video ve infografikler, AA'da oluşturulan "Seçici Kurul" tarafından değerlendirilecek.

Haber kriterlerine uyan ve başarılı olan çalışmalar, AA'nın internet sayfası ve 100'üncü yıl için özel hazırlanan mikro site üzerinden okurlarla paylaşılacak.

Anadolu Ajansının Gelecek 100 Yılın Habercileri projesi

Bülent Ecevit Üniversitesi, Hakan Çelik, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:19 Kaynak: AA
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