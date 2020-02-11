Anadolu Ajansının "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Ajansının 'Gelecek 100 Yılın Habercileri' projesi - Son Dakika

Anadolu Ajansının "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi

6 saat önce

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Erdem, Anadolu Ajansının (AA) "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesine ilişkin, "Projede derece alıp almamak çok önemli değil.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Erdem, Anadolu Ajansının (AA) "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesine ilişkin, "Projede derece alıp almamak çok önemli değil. Böyle habercilik macerasını Anadolu Ajansı bünyesinde yaşamak öğrenciler için güzel bir tecrübe olacaktır." dedi.

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın kurumsal kimliğiyle ve haberciliğiyle önemli bir ajans olduğunu söyledi.

AA'nın Türkiye'de önemli bir boşluğu doldurduğunu vurgulayan Erdem, güvenilir bir ajans olan AA'nın, bütün ülkelerde kurduğu muhabir ağıyla dünyadan haberdar olunduğunu dile getirdi.

Erdem, genç iletişimcilere yönelik projenin öğrenciler açısından önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin hem kendilerini ispatlayabilmeleri hem de kurumsal büyük bir kimliğe sahip Anadolu Ajansına kendilerini gösterebilmeleri ve bu konuda Ajansla temas etmeleri açısından önemli bir proje. Fakültemizde de öğrencilerimize bu projeyi duyurduk. Proje kapsamında müracaat eden öğrencilerimiz de oldu. Projede derece alıp almamak çok önemli değil. Böyle habercilik macerasını Anadolu Ajansı bünyesinde yaşamak öğrenciler için güzel bir tecrübe olacaktır."

"Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi

Anadolu Ajansı, kuruluşunun 100. yılı kapsamında hayata geçireceği "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesiyle iletişim fakültelerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilere haber çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaları için fırsat sunacak.

Proje çerçevesinde öğrencilerin bireysel veya grup olarak hazırlayacağı haber, fotoğraf, video ve infografikler, AA'da oluşturulan "Seçici Kurul" tarafından değerlendirilecek.

Haber kriterlerine uyan ve başarılı olan çalışmalar, AA'nın internet sayfası ve 100. yıl için özel hazırlanan mikro site üzerinden okurlarla paylaşılacak.

Anadolu Ajansının Gelecek 100 Yılın Habercileri projesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:05 Kaynak: AA
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