Anadolu Ajansının "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Ajansının 'Gelecek 100 Yılın Habercileri' projesi - Son Dakika

Anadolu Ajansının "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi

7 saat önce

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, Anadolu Ajansının (AA) "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesine ilişkin, "Değerli ve objektif habercilik açısından AA'nın iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik çalışması, farkındalık oluşturulması ve öğrencilerin...

Anadolu Ajansının

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, Anadolu Ajansının (AA) "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesine ilişkin, "Değerli ve objektif habercilik açısından AA'nın iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik çalışması, farkındalık oluşturulması ve öğrencilerin motivasyonu açısından çok önemli." dedi.

Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan AA'nın özellikle öğrencilerin farkındalıkları açısından değerli çalışmaları olduğunu söyledi.

Kendisinin de mobil uygulamayla AA'nın haberlerini anlık takip ettiğini vurgulayan Ayhan, AA'nın güncel ve en hızlı haberi sağlayan medya kuruluşu olduğunu aktardı.

Ayhan, AA'nın 100. yılını kutladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Daha nice 100 yıllara. Değerli ve objektif habercilik açısından AA'nın iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik çalışması, farkındalık oluşturulması ve öğrencilerin motivasyonu açısından çok önemli. AA kurumsal bir yapı ortaya koyuyor. Bu çalışmaya, öğrencilerimiz önemli katılım sağlayacaktır. Haberler objektif, etik kodlar çerçevesinde ifa ediliyor. Zaman zaman meslekten bazı arkadaşlarımızı davet edip öğrencilerimizle çalıştay, konferans tarzı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bunların biraz süreklilik arz etmesi çok daha değerli. Ajans önemli bir misyon üstleniyor. Olağanüstü dönemlerde verilen sınavda çok değerli katkısı var. Zeytin Dalı Harekatı'nda AA'nın yaptığı çalışma şapka çıkarılacak bir işti. İyi ki AA var."

AA'nın Türkiye'nin güzide kurumlarından olduğunu anlatan Ayhan, medya sektörüyle doğrudan temas etme gayretinde olduklarını kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi, Ahmet Ayhan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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