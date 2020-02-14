Anadolu Ajansının "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Ajansının 'Gelecek 100 Yılın Habercileri' projesi - Son Dakika

Anadolu Ajansının "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi

14 dakika önce

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılı kapsamında, lisans eğitimlerini sürdüren iletişim fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının yayımlanacağı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi ile ilgili, "Proje özellikle gazetecilik bölümünde okuyan öğrenciler için motivasyon aracı olabilir." dedi.

Çetin, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, teorik derslerin yanında uygulamanın da önemli olduğunu söyledi.

"Yeni medya" olarak nitelendirilen bir platformun ortaya çıktığına işaret eden Çetin, "Bu birçok şeyi beraberinde getiriyor. Sadece teoride kalırsak, gelişen durum çerçevesinde bu gelişmelere ayak uydurmakta zorluk çekeceğimiz kanaatindeyim. Onun için hızlı şekilde uygulamaya dönük çalışmalar yapmak lazım." diye konuştu.

"Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesinin iletişim fakülteleri açısından önemine değinen Çetin, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, ülkemizin güzide kuruluşlarından biri. Ben de Anadolu Ajansının gelişmelerini takip ediyorum. Anadolu Ajansı, küresel aktör olmaya doğru gidiyor. Birçok ülkede büroları, temsilcilikleri var. Gelecek 100 Yılın Habercileri Projesi özellikle gazetecilik bölümünde okuyan öğrenciler için motivasyon aracı olabilir. Öğrencilerimizin burada yaptıkları haberler, daha sonraki yaşamlarında önemli yer edineceği gibi meslek hayatlarına da yön çizecektir."

Anadolu Ajansının Gelecek 100 Yılın Habercileri projesi

Kastamonu Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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