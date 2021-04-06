Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da "Anadolu Ajansı 100. Yıl Hatıra Ormanı"na fidan dikildi.
Kurumun 101'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Söğütlü ilçesinde fıstık çamı fidanları toprakla buluşturuldu.
AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu ve kurum çalışanları, Tokmaklıdere Mahallesi mevkisindeki arazide dikim gerçekleştirdi.
Yıl boyunca 101 fidan toprakla buluşturulacak.
Kaynak: AA
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