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Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylaması

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar ile İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansının

Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar ile İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, ilçe Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar ve Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Köroğlu, "haber" kategorisinde, Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", "spor" kategorisinde Ayhan İşcen'in "Mili yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar ise "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", "spor"da ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflardan yana tercihini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez de "haber" kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", "spor" kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Mili yüzücüden Tokyo hedefi" adlı fotoğrafını oyladı.

AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katılan Köroğlu, Acar ve Ürkmez, fotoğraflar arasında seçim yapmak zorlandıklarını dile getirdi.

Doğanşehir, Köroğlu, Ürkmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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