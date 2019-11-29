Anadolu Alevilerinden terör destekçisi çıkmaz

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Anadolu Aleviliği asla terör ile yan yana konulamaz" dedi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Alevi bir ailenin oturduğu evin duvarına çarpı işareti yapılarak, "Defol Alevi" yazılması üzerine, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir basın açıklaması yaptı. Özdemir yaptığı açıklamada, " Türkiye'de son günlerde bazı İslam düşmanları birliğimize, bütünlüğümüze kast etmektedir. Aynı odaklar geçtiğimiz yıllarda Kahramanmaraş, Sivas, Çorum ve İstanbul'un Sarıgazi ilçesinde Alevi yurttaşların üzerinde kirli emellerini hayata geçirmek istemişlerdir. Fakat başarılı olamamışlardır. Türk toplumunun sağduyusu sayesinde oyunları bozulmuş ve emellerine ulaşamamışlardır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de nüfusu 13 milyonun üzerinde olan Türkmen Alevilerine karşı bir oyun sergilenmeye çalışıldığının altını çizen Özdemir, "Biz, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Derneği olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar Türk'üz, Müslüman'ız ve Alevi'yiz tezini savunun Türk-İslam davasına inanmış bir yapıyız" dedi.

Son günlerde bazı kirli ellerin Avrupa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı karalama kampanyası başlattığını aktaran Özdemir, "Son günlerde yine kirli ellerin 17 yıldır iktidarda bulunan ve Cumhuriyet tarihinin atılımını yapan hükümetimize, devletimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı özellikle Avrupa'da bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Bu kirli ellerin Türkiye'deki maşaları birtakım olaylar ile tekrar gündeme gelmeye çalışmaktadır. Oysa, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin yaptığı işlerin üstüne çıkmıştır. Milli silahımızı Avrupa'ya ve dış ülkelere bağımlı kalmadan kendimiz üretmekteyiz. Bu gelişmelerle birlikte terör örgütleriyle mücadelemizde ciddi bir başarı ortaya koyduk. PKK-DEAŞ VE FETÖ alçaklarını bozguna uğrattık. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun dirayetli duruşu, kararlılığı ve başarısı sayesinde kirli emellerin amaçlarına ulaşamadıklarını görüyoruz" ifadelerini aktardı.

BİR TAKIM ALEVİ KURULUŞLARININ HDP'Yİ DESTEKLEDİĞİNİ VURGULAYAN ÖZDEMİR ŞUNLARI AKTARDI:

"Bir takım Alevi kuruluşlarının devletimizin askerini, polisini, hakimini, savcısını ve sivil vatandaşını katleden PKK terör örgütünün meclisteki sözcüsü HDP ile birlikte iş birliği yaptıklarını görüyoruz. Adeta HDP'nin ve PKK'nın sözcüsü gibi davrandıklarını görüyoruz. Oysa Anadolu Aleviliği asla terör ile yan yana konulamaz. Anadolu Aleviliğinden de vatanına, milletine, ay yıldızlı bayrağına karşı çıkan bugüne kadar bir fert dahi çıkmamıştır. İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen Alevi yurttaşlarımıza yönelik yapılan provokasyon emniyet güçlerimiz tarafından en kısa sürede ortaya çıkarılacaktır. Bu konuyla ilgili tüm Alevi yurttaşlarımızı geçmişte olduğu gibi sağduyuya davet ediyoruz. Bu odaklar asla emellerine ulaşamayacaklar."

Bazı Alevi kuruluşlarının HDP ile iş birliği yaptığını söyleyen Özdemir, "Biz Anadolu'da yaşayan Türkmen Alevileri olarak bu durumdan son derece rahatsızız. Onları hiç kimse Alevi kurumlarının temsilcisi gibi görmesinler. Alevi toplumu terörle bir arada olamaz. Anadolu Alevisinden terörist çıkmaz" diye konuştu.

(Mevlüt Hasgül - Nurullah Geylani/İHA)