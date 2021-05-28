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Anadolu Ankası Tatbikatında gölde kazazede kurtarma görevi yapıldı - Son Dakika

Anadolu Ankası Tatbikatında gölde kazazede kurtarma görevi yapıldı

28.05.2021 15:59
Anadolu Ankası Tatbikatında gölde kazazede kurtarma görevi yapıldı, System.String[]

Konya'da icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı kapsamında Beyşehir Gölü'nde kazazede kurtarma görevi gerçekleştirildi.

Konya'da icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı kapsamında Beyşehir Gölü'nde kazazede kurtarma görevi gerçekleştirildi.

Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı devam ediyor. Tatbikat kapsamında Beyşehir Gölü'nde kazazede kurtarma görevi başarıyla gerçekleştirildi. Kurtarma ekipleri önce dalgıç kıyafetleri giyerek hazırlıklarına başladı. Daha sonra ekipler uçak ve helikopter desteğiyle Beyşehir Gölü'ne gitti. Uçaktan kurtarma malzemeleri paraşütle başarılı bir şeklide göle indirilirken hemen ardından görevli ekipler de paraşütle atladı. Ekipler ulaştıkları kazazedeyi helikopter yardımıyla kurtardı. Gerçekleştirilen bu görevin görüntüleri ise Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı. - KONYA

Anadolu Ankası Tatbikatında gölde kazazede kurtarma görevi yapıldı
Anadolu Ankası Tatbikatında gölde kazazede kurtarma görevi yapıldı
Anadolu Ankası Tatbikatında gölde kazazede kurtarma görevi yapıldı
Anadolu Ankası Tatbikatında gölde kazazede kurtarma görevi yapıldı
Anadolu Ankası Tatbikatında gölde kazazede kurtarma görevi yapıldı
Anadolu Ankası Tatbikatında gölde kazazede kurtarma görevi yapıldı
Anadolu Ankası Tatbikatında gölde kazazede kurtarma görevi yapıldı

Beyşehir Gölü, Tatbikat, Konya, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anadolu Ankası Tatbikatında gölde kazazede kurtarma görevi yapıldı - Son Dakika


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