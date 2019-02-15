Anadolu Arı Irkı, Çorum'da "Damızlık" Olarak Üretilecek

Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan "Damızlık Ana Arı Üretim İzni" belgesiyle dünyadaki ana ırklar arasında bulunan "Anadolu arısı"nın damızlık üretimini gerçekleştirecek.

Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan "Damızlık Ana Arı Üretim İzni" belgesiyle dünyadaki ana ırklar arasında bulunan "Anadolu arısı"nın damızlık üretimini gerçekleştirecek.



Yaklaşık 7 yıl süren çalışmanın ardından alınan izin belgesi sayesinde yapılacak damızlık üretimle Anadolu arı ırkının yok olma tehlikesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.



Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Damızlık Arı Üretim İzin Belgesi'ni, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı'ya teslim etti.



Sarı, gazetecilere, Anadolu arı ırkının damızlık yetiştirilmesi konusunda Türkiye'deki ilk yetki belgesini Çorum Arı Yetiştiricileri Birliğinin almaya hak kazandığını söyledi.



Çorum'un Anadolu arı ırkı açısından önemli bir bölge olduğuna işaret eden Sarı, üretilecek damızlık arıların Türkiye'nin farklı bölgelerinde bal üretiminde kullanılacağını vurguladı.



Birlik Başkanı Saygı da dünyada Kafkas, İtalyan, Karniyol ve Anadolu olmak üzere 4 ana arı ırkının bulunduğunu söyledi.



Türkiye'de Anadolu ve Kafkas arı ırklarının bulunduğunu dile getiren Saygı, Çorum'un Anadolu arı ırkının gen merkezi olduğuna dikkati çekti.



Hititlerden kalan 4 bin yıllık tabletlerde dahi bölgedeki arı mevcudiyetinden bahsedildiğinin görüldüğünü dile getiren Saygı, şunları kaydetti:



"Çorum Arıcılar Birliği olarak 2012 yılında başladığımız çalışmalar neticesinde Damızlık Ana Arı Üretim İzin Belgesi almaya hak kazandık. Bu belge, dünya arıcılık sektörüne katkı sağlayacak. Anadolu arısı, meşhur bir arı ırkıdır. Bu üretim yetki belgemize dayanarak yapacağımız üretimle yalnızca Çorum'dakiler değil, Anadolu'nun tamamındaki arıcılarımızın damızlık arı ihtiyacını karşılayacağız. Bu belgenin en önemli kazancı ise Anadolu arısının geleceğinin garanti altına alınmış olması. Yapacağımız damızlık üretimle Anadolu arı ırkını koruma altına almış olacağız."

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