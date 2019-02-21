Son Dakika Haberleri: Anadolu Arkeolojisi Bahar Konferansları Devam Ediyor

Anadolu Arkeolojisi Bahar Konferansları Devam Ediyor

35 dakika önce

Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKVAM), tarafından düzenlenen Anadolu Arkeolojisi Bahar Konferanslar devam ediyor.

Anadolu Arkeolojisi Bahar Konferansları Devam Ediyor, System.String[]
Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKVAM), tarafından düzenlenen Anadolu Arkeolojisi Bahar Konferanslar devam ediyor.

EKVAM'dan yapılan yazılı açıklamada, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferans serisinin bu ayki konuşmacısının Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktora öğrencisi arkeolog Ali Özkan olacağı bildirildi.

Özkan'ın 27 Şubat Çarşamba günü saat 16.30'da DESEM Mavi Salonda, "Herevi örneğinde antikite araştırmalarında Arapça literatürün önemi" başlıklı bir sunum gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, Bizans dünyası ile yakından ilişkileri olan Ortaçağ Arap toplumunun ürettiği pek çok eserde Bizans'ı bilmek ve anlamak için gayret gösterildiğini kaydetti.

Arap seyyahlardan Herevi'nin ve diğerlerinin bıraktıkları eserlerde antik yapılara ilgi gösterdiğinin görüldüğünü bildiren Özkan, arkeolojik mirasın yoğun olduğu bölgelerdeki Arap entelektüellerin antikite (ilk çağ) araştırmaları için kaynak ürettiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:21 Kaynak: AA

Arkeoloji, Ege, Kültür Sanat
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