Anadolu Arkeolojisi Bahar Konferansları Devam Ediyor
35 dakika önce
Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKVAM), tarafından düzenlenen Anadolu Arkeolojisi Bahar Konferanslar devam ediyor.
Ege
Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKVAM), tarafından düzenlenen Anadolu Arkeolojisi Bahar Konferanslar devam ediyor.
EKVAM'dan yapılan yazılı açıklamada, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferans serisinin bu ayki konuşmacısının Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktora öğrencisi arkeolog Ali Özkan
olacağı bildirildi.
Özkan'ın 27 Şubat Çarşamba
günü saat 16.30'da DESEM Mavi Salonda, "Herevi örneğinde antikite araştırmalarında Arapça literatürün önemi" başlıklı bir sunum gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, Bizans dünyası ile yakından ilişkileri olan Ortaçağ Arap toplumunun ürettiği pek çok eserde Bizans'ı bilmek ve anlamak için gayret gösterildiğini kaydetti.
Arap seyyahlardan Herevi'nin ve diğerlerinin bıraktıkları eserlerde antik yapılara ilgi gösterdiğinin görüldüğünü bildiren Özkan, arkeolojik mirasın yoğun olduğu bölgelerdeki Arap entelektüellerin antikite (ilk çağ) araştırmaları için kaynak ürettiğini bildirdi.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:21 Kaynak: AA
TÜBİTAK'a 76 Personel Alınacak
Afyon, Her 100 Dolarlık İthalat Karşılığı 411 Dolarlık İhracat Yaptı
Sokakta Üst Araması Yapan 2 Polis, Hırsızlıktan Tutuklandı
3 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan Gören Şükriye Nine'nin Tek İsteği Var