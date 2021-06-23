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'Anadolu Aslanı' bu çiftlikte korunacak - Son Dakika

'Anadolu Aslanı' bu çiftlikte korunacak

23.06.2021 12:39

- 'Anadolu Aslanı' bu çiftlikte korunacak İri cüssesi ve heybetiyle dünyaya nam salan Kangal köpeği ırkı, yenilenen Kangal Köpeği Üretim Çiftliğinde korunacak İri cüssesi ve heybetiyle dünyaya nam salan Kangal köpeği ırkının saflığı, proje kapsamında yenilenen Kangal Köpeği Üretim...

- 'Anadolu Aslanı' bu çiftlikte korunacak

İri cüssesi ve heybetiyle dünyaya nam salan Kangal köpeği ırkı, yenilenen Kangal Köpeği Üretim Çiftliğinde korunacak

SİVAS - İri cüssesi ve heybetiyle dünyaya nam salan Kangal köpeği ırkının saflığı, proje kapsamında yenilenen Kangal Köpeği Üretim Çiftliğinde korunarak ileriye taşınacak.

Sivas'ın dünyaca ünlü değerlerinden olan Kangal köpeği ırkının çoğaltılması ve saflığının korunması amacıyla yeni projeler geliştirilmeye devam ediyor. Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Kangal Köpeği Üretim Çiftliği Kaymakamlık bünyesinde geliştirilen proje ile yenileniyor. 1988 yılından bu yana hizmet veren çiftlikte ziyaretçilere daha iyi hizmet verilebilmesi ve hayvan refahının iyileştirilmesi için çalışmalar başladı. Proje kapsamında çiftliğe kafeterya ve mesire alanları yapılarak barınaklar yenileniyor.

"Kangal köpeğini en iyi şekilde tanıtmak"

Kangal Köpeği Üretim Çiftliğinde görevli Veteriner Hekim Engin Genç, çiftliğin kuruluş amacından bahsederek, "Kangal Köpek Üretim Çiftliğimiz Kangal Kaymakamlığına bağlı hizmet göstermektedir 1988 yılından itibaren. Çiftliğimizin kuruluş amacı Kangal ırkı saflığının korunması ve ileri nesillere bunun en iyi şekilde devam ettirilmesi. Saf Kangal yavrularının alınarak üretiminin yapılmasının ardından isteyen vatandaşlarımıza sahiplendirilmesi. Aynı zamanda ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımıza, ziyaretçilerimize de yerli olsun yabancı turistler olsun Kangal köpeğini en iyi şekilde tanıtmak" dedi.

" 'Anadolu Aslanı' tabiri doğrudur"

Veteriner Hekim Genç, Kangal köpeğinin anatomisinin aslanı andırdığını belirterek, "Kangal köpeğini sürü ve koruma köpeği olarak biliyoruz. Tabi bu sürü korumayı içgüdüsel olarak yaptıkları için eğitime ihtiyaç duymadan sürülerin korunmasında büyük bir rol oynuyorlar. Çobanlar açısından da büyük katkı sağladığı için özellikle kurt başta olmak üzere yabani hayvanlara karşı korunmada, sürülerin yönlendirilmesinde büyük rol sağladığı için bu sürü köpeği olarak daha çok öne çıkıyor. Fiziki özelliklerine baktığımızda 'Anadolu Aslanı' diye bir tabir kullanılıyor. Bu tabir doğrudur. Kangal köpeğinin anatomi yapısı fiziki yapısı aslanı andırıyor. İri olması, gösterişli olması, heybetli olması, kemik yapısının kuvvetli olması, tüy ile yele yapısı ve caydırıcı olması bu açıdan güçlü kuvvetli olması bizim 'Anadolu Aslanı' tabiri kullanmamıza sebep oluyor" şeklinde konuştu.

"Kangal köpeğinin doğasına daha uygun olacak şekilde"

Engin Genç, "Hayvan refahı açısından kangallara daha iyi yaşam koşulları sağlamak için, gelen ziyaretçilerimizin daha iyi vakit geçirebilmeleri açısından sosyal tesislerin olması açısından gün geçtikçe yeni projeler geliştiriliyor. Şuanda yine bir inşaat çalışmamız var. Kafeterya inşaatımız var, barınaklarımız yenileniyor. Kangal köpeğinin doğasına daha uygun olacak şekilde. Gelen ziyaretçilerimizin daha iyi vakit geçirmeleri, Kangal köpeği ile yakından bağ kurabilmeleri vakit geçirebilmeleri açısından çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

'Anadolu Aslanı' bu çiftlikte korunacak
'Anadolu Aslanı' bu çiftlikte korunacak
'Anadolu Aslanı' bu çiftlikte korunacak
'Anadolu Aslanı' bu çiftlikte korunacak

Kaymakamlık, Veteriner, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Anadolu Aslanı' bu çiftlikte korunacak - Son Dakika


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