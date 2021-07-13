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"Anadolu aslanı'na teknolojik tesis - Son Dakika

"Anadolu aslanı'na teknolojik tesis

13.07.2021 11:54

"Anadolu aslanı" adıyla ünü dünyaya yayılan Kangal köpeği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle teknolojik bir tesise kavuştu.

"Anadolu aslanı" adıyla ünü dünyaya yayılan Kangal köpeği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle teknolojik bir tesise kavuştu. Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıldı. Merkezde deri altına çip yerleştirilen yavru bir Kangal'ı seven Bakan Varank, köpeğe "Dost" ismini verdi.

Hayvanları Koruma Kanunu'nu sil baştan değiştiren kanun teklifinin Meclis Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından Sivas'ta önemli bir açılış gerçekleştirildi. Çobanların can yoldaşı Kangal köpeklerinin yetiştirilmesi, eğitim ve korunmasını sağlayacak teknolojik proje hayata geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile İl Özel İdaresinin ortak finansmanı ile kurulan Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi, Bakan Varank'ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci'nin katıldığı törenle açıldı. Sivas merkez Merakum bölgesinde 143 dönümlük arazi üzerine kurulu merkezde Kangal köpeklerinin genetiği çipli takip yazılım sistemi ile korunacak. Soyağacı çıkartılacak köpekler, dünyanın neresinde olursa olsun takip edilebilecek. 109 köpek kapasiteli merkezde yavru Kangallar online olarak sahiplendirilecek.

Bakan Varank tesisi, "Dün kanun yasalaştı. Bugün yeni Hayvanları Koruma Kanunu'na uygun Türkiye'nin en büyük, en modern, en güzel tesisini Sivas'tan ülkemize kazandırmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. ya Allah Bismillah" diyerek açtı. Tesiste incelemelerde bulunan Varank, çip takılan yavru bir köpeği görünce "Diyelim ki ben bu köpeği buldum. Bu çipi okuttuğumda çip numarasını nereden kontrol edeceğim. Devlet bunu kayıt altına mı alıyor?" diye sordu. Çipi takan veteriner hekim, "Evet, nereden geldiği, sahibinin kim olduğu, hangi aşıların yapıldığı görülüyor" dedi. Bakan Varank, çiplerin yerli olarak üretilmesi ile ilgili de, "Bu konuya el atalım" dedi. Bakan Varank, yanında bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'a dönerek, "Yüce Mecliste çıkardığınız kanunu ilk uygulayan biziz" diye konuştu.

Adı Dost oldu

İsmet Yılmaz'ın minik yavru için "İsim verin" teklifi üzerine Varank, "Sivas'a özgün bir isim verelim" ifadelerini kullandı. Beraberindekilerin farklı önerilerini dinleyen Varank, yavru Kangal'a "Dost" ismini verdi. Ziyaretinin ardından soruları yanıtlayan Varank, "Burası Türkiye'ye örnek olacak çok değerli endemik bir ırkın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için kurduğumuz bir tesis. Kangal köpekleri, emin, ehil ellerde yetiştirilecek. Eğitimleri yapılacak. Çipli takip sistemi ile dünyanın her tarafında takip edilebilecek" dedi.

Öte yandan sosyal medya hesabından da videolu bir paylaşım yapan Bakan Varank, "Yüce Meclisimizden geçen Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilk uygulamasını Sivas'ta hayata geçirdik. Çiple dünyanın her yerinde takip edilecek Kangal köpeklerini ORAN Kalkınma Ajansımızın desteğiyle koruma altına almaya başladık. Can dostlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kangal ırkı korunacak

ORAN Genel Sekreteri Kilci ise, projenin Sivas'ın turizm ve tanıtımına çok büyük katkısı olacağını ifade ederek, "Kangal köpeği ulusal manada bilinen bir marka. Bu merkezin uluslararası tanıtıma da büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

ORAN'ın 5.3 milyonluk desteğiyle toplam 8 milyon liralık bir yatırımı hayata geçirdiklerini söyleyen Kilci, "Modern veteriner kliniği ve yanında bir laboratuvar olacak. Laboratuvarda gerek kangal köpeğinin olası hastalıklarının izlenmesi ve tedavisi gerekse de üniversiteler tarafından Kangal köpeği üzerinde çalışmalar yapılabilecek" dedi.

Kilci, merkezde ziyaretçiler için bir de gösteri alanı bulunduğunu kaydederek, "Ziyaretçiler kafeteryada otururken gösteri alanında da Kangal köpek yavrularıyla çocuklar etkileşim içinde olup köpekleri sevebilecekler" diye konuştu.

Merkezde çalışan Veteriner Hekim Pınar Karaköse, Kangal köpeklerinin kontrolsüzce yurt dışına çıkartıldığına işaret ederek, "Hayvansever görünüp bu hayvanlardan istifade edenler var. Biz devlet eli ile bunun önüne geçtik. Burada Kangal köpeğinin ırkı muhafaza edilecek" dedi.

109 köpek kapasiteli Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'nde yazlık ve kışlık padoglar, yürüyüş alanları, Kangal köpeği tanıtım müzesi, showroom, yarışmaların yapılacağı alanlar, veteriner kliniği, köpek barınak evleri, çocukların gezeceği alanlar ve restoran bulunuyor.

Çipli takip sistemi

Merkezde Kangal köpekleri için çipli takip yazılım sistemi geliştirildi. Çipli takip sistemi ile Kangalların soy ağacı görülebilecek. Çip sayesinde köpeklerin nerede doğduğu kim tarafından sahiplendirildiğine ulaşılabilecek. Merkez, ilde bu alanda çalışmalar yürüten diğer yapılarla koordineli olarak çalışacak. Merkez aracılığıyla Kangal köpeği ırkının korunmasına yönelik çalışmalar tek elden yürütülecek. Merkez, araştırma yapmak isteyen akademisyenlere uzun vadeli gözlem olanağı sunacak. Veterinerlik ve laboratuvar hizmetleri ile istatistikler oluşturulacak ve raporlamalar yapılacak. Bu hizmetler bilimsel çalışmalara ışık tutacak. Aynı zamanda ırkın özelliklerinin bilimsel olarak belirginleşmesini sağlayacak. Merkezin bir cazibe noktası olarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması, küçükbaş hayvan varlığının korunmasını desteklemesi, turizme artı değer kazandırması hedefleniyor.

İyi bir sürü koruyucusu olarak bilinen Kangallar, Amerika'dan Afrika'ya kadar birçok kıtaya yayılmış durumda. Sahibine bağlılığıyla öne çıkan Kangal köpekleri, çocuklara karşı dostça davranışlarıyla tanınıyor. Kangallar, Kurtlara karşı verdikleri mücadele nedeniyle "Anadolu Aslanı" olarak anılıyor. Kangal köpekleri, her türlü iklim koşuluna uyum sağlayabiliyor. - ANKARA

İsmet Yılmaz, Kangal, Sivas, Köpek, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Anadolu aslanı'na teknolojik tesis - Son Dakika


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