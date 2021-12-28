"Anadolu Aslanları" 1600 rakımlı merkezde kışın tadını çıkarıyor - Son Dakika

İri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekası, sahibine ve görevine sadakatiyle bilinen Kangal köpekleri, soğuk ve karlı havanın keyfini sürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansınca desteklenen ve Sivas Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki 1600 rakımlı Meraküm Tepesi'nde oluşturulan Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezinde sıcaklık zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye düşüyor.

Kangal köpekleri, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu tesiste karın tadını çıkarıyor.

Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi Veteriner Hekimi Engin Genç, AA muhabirine, Kangal köpeklerinin en sevdiği mevsimin kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kış olduğunu söyledi.

Kangal köpeklerinin en neşeli ve en canlı günlerini yaşadığını belirten Genç, "Kangal köpeği karı sevmesi, zorlu kış şartlarına dayanıklı olmasıyla biliniyor. Kangal köpeklerinin iştahlarında açılma, hareketlilik, canlılık var, daha çok arazide gezmek ve daha çok enerji sarf etmek istiyorlar. Yüzleri gülüyor diyebiliriz." dedi.

Genç, Kangalların soğuk havayı sevmesinin fizyolojileri, tüy ve deri yapılarıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

Kangal köpeklerinin sıcak havada sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Kangallar tüy, vücut ve fizyolojik yapısı itibarıyla soğuğa adapte olduğu için sıcaktan olumsuz etkileniyor. Özellikle çiftlik merkezimiz yüksek ve yayla havasına sahip olduğu için biraz daha rahat geçiyor. Sıcak bölgelerdeki Kangal köpeklerinin daha pasif, günün büyük kısmını uyuyarak geçirdiğini görüyoruz. Hareketleri daha yavaşlıyor, daha sık soluk alıp verme oluyor ve su ihtiyacı artıyor. Günün çoğunluğunu daha yavaş metabolizmayla geçiriyorlar."

Kangal köpeklerinin sıfırın altında 30 dereceye kadar dayandığını gözlemlediklerine değinen Genç, "İyi bir bakım ve besleme çok önemli. Kangal köpeklerinin karın üzerinde kıvrılarak ve burunlarını kuyruk kısmına sokarak bu şekilde yaşadıklarını ve hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını gördük." ifadesini kullandı.

Genç, Kangal köpeklerinin karda ve soğuk havada metabolizmalarının daha hızlı çalıştığını, daha çok enerji sarf etmek istediğini ve iştahlarında artış olduğunu dile getirdi.

Sivas şartlarında yetişmeyen köpeklerin dış görünüşünde farklılıklar olabileceğini belirten Genç, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada yetişmeyen köpeklerin tüy yapısında ve tüy renginde çok fark oluyor. Kangal köpeklerimiz Afrika'ya da götürüldü, yaşamalarında bir sıkıntı yok. Türkiye'deki bütün illerde de yaşıyorlar ama tüy rengi ve tüy yapısının orijinalliğini etkileyebiliyor. Bulunduğumuz rakımdaki Kangal köpeğinin tüyü, davranış özellikleri, hareketliliği, vücut gelişimi ve yapısıyla daha sıcak bölgede yetişen Kangallara göre kesinlikle farklı oluyor."