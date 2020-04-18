Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Konya İl Başkan Vekili Doğan'dan ekonomi değerlendirmesi - Son Dakika

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya İl Başkan Vekili Taner Doğan, Meclis gündemine alınan geçici istihdam güvencesi ve ücretsiz izindeki maaş konusunda değerlendirmede bulundu.



Doğan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insan sağlığını tehlikeye atmasının yanında ülkelerin ekonomisi üzerinde de çok ciddi tahribatlar yaptığını belirtti.

Türkiye'nin ekonomisinin de bu süreçten olumsuz şekilde etkilendiğini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Elbette bu süreçte ekonomiyi ayakta tutabilmek için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Hükümetimiz mevcut şartlar içinde çarkların dönebilmesi için KGF de artırım, vergi, SGK, kredi ve borçlarda erteleme gibi krizden etkilenen firmalara destek noktasında bir çok düzenlemeyi hayata geçirdi. Diğer yandan süreçten ciddi etkilenen ve işletmesini bu süreçte ayakta tutamayan firmalarımız ve çalışanlarının da düşünülmesi gerekiyordu. Öncelikle üç ay boyunca işçi çıkartılamayacak olması güzel bir adım oldu. Bunun tamamlanabilmesi için de faaliyete devam edemeyen şirketlerin çalışanlarının maaş durumu çok ciddi bir sorundu. Bu da bu yasa ile çözülüyor. Tabi burada günlük ödenek kısmı ile firmaların bunu suistimal edip etmeyeceği tartışılacaktır. Şunu net bir şekilde belirtmek isterim ki, hayati mücadelenin verildiği bu ortamda suistimale sebebiyet verebilecek kişiler milletine ve devletine açıkça ihanet etmiş duruma düşer. Herkes, bu süreçte aklını başına almalı, durumun ciddiyetini kavramalı ve bu zorlu süreçten çıkabilmek için gereken her türlü adımı atmalıdır. Şu an tüm şartlar zorlanıyor ve hanelere AŞ gitmesi önceleniyor. Lütfen bu süreçte birlikte hareket edelim, dayanışmayı en üst düzeyde tutalım ve savaştan galip çıkalım."