Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nden ziyaretler - Son Dakika
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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nden ziyaretler

6 saat önce

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Sakarya Şubesince Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nden ziyaretler, System.String[]

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Sakarya Şubesince Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

ASKON Sakarya Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk-İş Genel Başkanı? Ergün Atalay, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve? İŞKUR Genel Müdür Vekili Bekir Aktürk'ü ziyaret eden ASKON Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz ve yönetim kurulu üyeleri, başkan ve bürokratlara günün anısına plaket takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tumbaz, ülke gündemine ilişkin fikir alışverişi yaptıklarını belirterek, "Çalışmalarımızı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndaki etkinliğimizi aktardık. Şehrimizin ekonomisinin büyümesi, istihdamının artması için yapılacak her çalışmanın içerisinde yer alacağımızı ifade ettik. Oldukça verimli ziyaretlerde bulunduk. Misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ergün Atalay, Türk İş, Sakarya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:04 Kaynak: AA
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