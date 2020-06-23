Anadolu Ates¸i, 9 Temmuz'da "Park Et Seyret" etkinliğinde sahne alacak - Son Dakika

İlhamını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve ku¨ltürel tarihinden alan Anadolu Ates¸i dans topluluğu, 9 Temmuz'da Park Et Seyret etkinlikleri kapsamında Yenikapı I·stanbul Ac¸ıkhava Go¨steri Merkezi'nde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Bugüne kadar 20 yıldır 105 u¨lkede 45 milyonu as¸an seyirciyle buluşan topluluk, tu¨m du¨nyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgını sonrası, tedbirli bir s¸ekilde normalles¸meye gec¸ilen bu gu¨nlerde, 20. yılını yeni bir etkinlik konsepti ile kutlayacak.

Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk danslarını, Anadolu'nun kültürel tarihi ve müziğini sahneye taşıyan topluluk, 21.30'da Park Et Seyret arabalı konserler kapsamında seyircisine alıs¸kanlıkları degˆis¸tirme fırsatı sunan farklı bir deneyim yas¸atacak.

Yenikapı İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi'nde bin 400 araç kapasiteli konserler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.

Topluluk, İstanbul'daki programının ardından Ege turnesi ile go¨sterilerini sahnelemeye devam edecek ve turne kapsamında I·zmir Fuar Ac¸ıkhava, C¸es¸me, Bodrum, Kus¸adası, Marmaris'in yanı sıra 9 Eylu¨l'de I·zmir Kurtulus¸'da, 28 Eylu¨l'de Harbiye Ac¸ıkhava Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.