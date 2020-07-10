'Anadolu Ateşi' 20. yılını Yenikapı'da kutladı

İlhamını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik tarihinden alan Anadolu Ateşi dans topluluğu, 20. yılını Yenikapı'da kutladı.

İlhamını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik tarihinden alan Anadolu Ateşi dans topluluğu, 20. yılını Yenikapı'da kutladı.

Kerki Solfej'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdiği "Park Et Seyret" etkinlikleri bünyesinde İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi'nde sahne alan topluluk, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina sonrası sanatseverlerle ilk kez bir araya geldi.

Toplululuk, gösterilerine Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen "İlk Dans Öğretmenimize Saygıyla..." görselinin sahnedeki perdeye yansıtılmasının ardından "Tanrıların Dağı - Nemrut Ateş Töreni" dansıyla başladı.

Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk danslarını, Anadolu'nun kültürel tarihi ve müziğiyle harmanlayarak sahneye taşıyan Anadolu Ateşi, gösteri boyunca Balkanlar'dan Kafkaslara, birçok yörenin halk oyunlarını farklı kostümlerle izleyicilerin beğenisine sundu.

Gösterinin ikinci bölümünde ise topluluk, Ayasofya'dan izler taşıyan bir performans sergiledi.

Yaklaşık 2,5 saat süren etkinliğin sonunda, Anadolu Ateşi'nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Türk bayrağı eşliğinde sahneye çıkarak seyircileri, öğrencileriyle birlikte selamladı.

TikTak'ın ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleştirildi. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak alana alınıp, girişte dezenfekte edildi. Seyircilere de maske dağıtıldı.

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