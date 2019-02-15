Son Dakika Haberleri: Anadolu Ateşi" 22 İlde Sahne Alacak

Anadolu Ateşi" 22 İlde Sahne Alacak

1 saat önce

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 2019 yılı boyunca 22 ilde sahne alacak.

Anadolu Ateşi
İSTANBUL (AA) - Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 2019 yılı boyunca 22 ilde sahne alacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, Bugüne kadar Türkiye'yi, dans gösterileri ve hikayeleri harmanlayarak dünyanın 102 ülkesinde anlatan "Anadolu Ateşi", 2019 yılı turnesine İstanbul'dan başlayacak.

Topluluk, turne boyunca İstanbul'un yaşayan caddelerinin, medeniyetlerinin, doğu-batı kültürel sentezinin, dansın dili ile anlatıldığı "İstanbul Dreams" adlı gösterisini sergileyecek.

"Anadolu Ateşi", İstanbul'da 28 Şubat'ta Uniq Hall'de, 1 Mart'ta Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi'nde, 2 Mart'ta Tuzla Okan Üniversitesi'nde, 8 Mart'ta ise Bostancı Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen topluluğun genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir şehirde turne yapacak kadar sevilip sayılan Anadolu Ateşi, sadece topluluğun değil, ülkenin gurur kaynağıdır.
Kuruluşumuzdan bu yana, 50 milyonu aşan seyircilerimize sonsuz saygı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz 25. yılımızda, 100 milyon izleyiciyle bu gurur bayrağını öncülükle taşımak olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:13 Kaynak: AA

İstanbul, Kültür Sanat
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