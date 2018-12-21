Son Dakika Haberleri: Anadolu Ateşi Adana'da Sahne Aldı

Anadolu Ateşi Adana'da Sahne Aldı

6 saat önce

Anadolu Ateşi dans topluluğu, İstanbul motiflerini içeren yeni gösterisi "İstanbul Dreams" ile Adana'da sahne aldı.

Anadolu Ateşi Adana'da Sahne Aldı, System.String[]
Anadolu Ateşi dans topluluğu, İstanbul motiflerini içeren yeni gösterisi "İstanbul Dreams" ile Adana'da sahne aldı.

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı topluluk, Çukurova Kongre Merkezi'nde gösteri sundu.

Kuruluşunun yirminci, sahnelerde ise on sekizinci yılını kutlayan ekip, yeni gösterilerinde uçuş ve görüntü sistemleri kullandı.

80 dansçıdan oluşan ekip, gösteride İstanbul'un caddeleri, doğu-batı medeniyet sentezleri, eğlence ve kültür sanat yaşamını konu alan koreografiyi sahneledi.

Türk sinemasının unutulmazları arasındaki Yılmaz Güney, Kemal Sunal, Adile Naşit, Tarık Akan gibi oyuncular da dans figürleri ve müzikler eşliğinde anıldı.

Sanatseverler, 3 bin halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran gösteriyi ilgiyle izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:10 Kaynak: AA

Mustafa Erdoğan, İstanbul, Adana, Kültür Sanat
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