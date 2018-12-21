Anadolu Ateşi Adana'da Sahne Aldı

Anadolu Ateşi dans topluluğu, İstanbul
motiflerini içeren yeni gösterisi "İstanbul Dreams" ile Adana
'da sahne aldı.
Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan
'ın yaptığı topluluk, Çukurova
Kongre Merkezi'nde gösteri sundu.
Kuruluşunun yirminci, sahnelerde ise on sekizinci yılını kutlayan ekip, yeni gösterilerinde uçuş ve görüntü sistemleri kullandı.
80 dansçıdan oluşan ekip, gösteride İstanbul'un caddeleri, doğu-batı medeniyet sentezleri, eğlence ve kültür sanat yaşamını konu alan koreografiyi sahneledi.
Türk sinemasının unutulmazları arasındaki Yılmaz Güney
, Kemal Sunal
, Adile Naşit
, Tarık Akan
gibi oyuncular da dans figürleri ve müzikler eşliğinde anıldı.
Sanatseverler, 3 bin halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran gösteriyi ilgiyle izledi.