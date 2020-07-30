Anadolu Ateşi, ağustosta Ege turnesine başlayacak - Son Dakika

Tu¨rk ku¨ltu¨ru¨nu¨n dans figürlerini 106 u¨lkeye tas¸ıyarak ve her yıl turizm bo¨lgelerinde sahne alarak turizm sekto¨ru¨ne ku¨ltu¨rel, ekonomik gu¨c¸ sağlamayı amaçlayan Anadolu Ates¸i, ağustos ayında Ege turnesine çıkacak.

İlhamını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik tarihinden alan dans topluluğu, 2008 yılında Antalya'nın Serik beldesinde ins¸a edilen 5 bin kapasiteli kendi tiyatrosu Aspendos Arena'da her yıl bir milyonu as¸kın turiste go¨steriler yaparken, bo¨lgede o¨nemli derecede ku¨ltu¨r sanat ekonomisi olus¸turuyor.

Toplululuk, her cuma Aspendos Arena'da sahne almaya devam ederken bu sezon Ege Bölgesi'nde de sanatseverlerle bir araya gelecek.

Turne kapsamında Anadolu Ateşi, 5-19 Agˆustos'ta Bodrum Kalesi Ac¸ıkhava Sahnesi'nde, 12 Agˆustos'ta C¸es¸me Ac¸ıkhava Tiyatrosu'nda, 22 Agˆustos'ta Kus¸adası AVM Amfi Tiyatro'da ve 3 Ekim'de I·zmir Ku¨ltu¨rpark Ac¸ıkhava Tiyatrosu'nda go¨sterilerini sahneleyecek. Topluluk, ayrıca 28 Eylu¨l'de Cemil Topuzlu Harbiye Ac¸ıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullularla buluşacak.

Binlerce dans sanatçısı yetiştirerek bu alanda istihdam sağlayan Anadolu Ateşi, aynı zamanda Westpark Dans Okulu'nda 400 kursiyere dans egˆitimi veriyor.

I·zmir Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi is¸ birligˆi ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında da 100 Roman c¸ocuk ve gence dans egˆitimleri vermeye devam eden topluluk, egˆitim alan Romanlarla birlikte bir yıl su¨recek egˆitimler sonrasında tamamıyla Roman ku¨ltu¨ru¨nu¨ yansıtan bir mu¨zikali sahneye koyacak.