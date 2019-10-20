Anadolu Ateşi Dans Okulları'nda eğitim başladı

Anadolu Ateşi Dans Okulları; İstanbul Mecidiyeköy Trump AVM, Başakşehir Mall of İstanbul AVM, Ataköy Aplus AVM, Beylikdüzü Torium AVM, Ankara Cepa AVM, Antalya Mall of Antalya AVM, İzmir Westpark AVM, İzmit 41 Burda AVM, Gaziantep Akademi ve Lefkoşa M. Yusuf Galeria'da yer alan okullarında 3500'ten fazla öğrenciye eğitim veriyor.



Çocuklar, gençler ve yetişkinler için farklı branş ve programlara sahip Anadolu Ateşi Dans Okulları'nda öğrenciler Anadolu Ateşi ve Kıvılcım repertuvarının yanı sıra modern dans, street jazz, hiphop ve dünya dansları konusunda da eğitimler alıyor.