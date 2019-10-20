Son Dakika Haberleri: Anadolu Ateşi Dans Okulları'nda eğitim başladı
Son Dakika Magazin Anadolu Ateşi Dans Okulları'nda eğitim başladı

Anadolu Ateşi Dans Okulları'nda eğitim başladı

1 saat önce

Anadolu Ateşi Dans Okulları; İstanbul Mecidiyeköy Trump AVM, Başakşehir Mall of İstanbul AVM, Ataköy Aplus AVM, Beylikdüzü Torium AVM, Ankara Cepa AVM, Antalya Mall of Antalya AVM, İzmir Westpark AVM, İzmit 41 Burda AVM, Gaziantep Akademi ve Lefkoşa M.

Anadolu Ateşi Dans Okulları'nda eğitim başladı, System.String[]

Anadolu Ateşi Dans Okulları; İstanbul Mecidiyeköy Trump AVM, Başakşehir Mall of İstanbul AVM, Ataköy Aplus AVM, Beylikdüzü Torium AVM, Ankara Cepa AVM, Antalya Mall of Antalya AVM, İzmir Westpark AVM, İzmit 41 Burda AVM, Gaziantep Akademi ve Lefkoşa M. Yusuf Galeria'da yer alan okullarında 3500'ten fazla öğrenciye eğitim veriyor.


Çocuklar, gençler ve yetişkinler için farklı branş ve programlara sahip Anadolu Ateşi Dans Okulları'nda öğrenciler Anadolu Ateşi ve Kıvılcım repertuvarının yanı sıra modern dans, street jazz, hiphop ve dünya dansları konusunda da eğitimler alıyor.

Mecidiyeköy, İstanbul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Metro İstanbul, 2 hatta yaşanan arızayla ilgili açıklama yaptı
(Havadan fotoğraflarla) İstanbullulardan "sahilde mangal yasağı" değerlendirmeleri TBMM, "Hamidiye Su almayı bıraktılar" iddiasını yalanladı Tarkan'ın kızı Liya ile olan fotoğrafı beğeni rekoru kırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 18:59:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Ateşi Dans Okulları'nda eğitim başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]