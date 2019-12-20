Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Erdoğan, gösteri yaptıkları Aspendos Arena'nın kurulu olduğu arazinin kiralanmasına ilişkin problem yaşadıklarını bildirdi.

Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'ndeki Aspendos Arena'da, dans topluluğu üyeleri ve bölge halkının da katılımıyla gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, daha önce antik kentte gösteri yaptıklarını aktardı.

Aspendos Arena'yı antik kente zarar vermemek için hazırladıklarını belirten Mustafa Erdoğan, 2008 yılından bu yana milyonlarca seyirciyi burada ağırladıklarını dile getirdi.

Anadolu Ateşi'nin, Antalya'ya gelen her turistin izlemesi gereken etkinlikler arasında ilk sırada yer aldığını ifade eden Erdoğan, "Mısır tarlası olan araziyi kiraladık ve 12-13 milyon liralık bir yatırımla binlerce turisti ağırlayan bir arenaya çevirdik. Arsa sahibi ile 5'er yıllık bir kira anlaşması yapıyorduk. Arsanın sahibinin uzlaşmaz tutumu nedeniyle kira görüşmelerinde tıkanma noktasına geldik. Onları da anlayışla karşılıyoruz, kendi arazileri." diye konuştu.

Bölge halkının da kendilerini desteklediğini vurgulayan Mustafa Erdoğan, "Burası bizim evimiz oldu. Yılın 6 ayı burada gösteriler yapıyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelip buraya yerleşen dansçılarımız var. Paris, Şili ve Çin'de şu an tanıtımlarımız var. Bu yapının da taşınması kolay bir şey değil." dedi.

Topluluğun başdansçısı Mine Olçum Sydorovych ise bölge halkıyla yıllardır kardeşlik bağı kurduklarını bildirdi.

Aspendos Arena'nın kendileri için çok değerli olduğunu anlatan Sydorovych, "2 çocuğum burada dünyaya geldi. Ben bu sahneye hamileyken de çıktım. Çocuklarım bu sahnede dans etti. Onların da yetişkinliklerinde bu sahnede dans etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Belkıs Mahallesi Muhtarı Şükrü Öz de mülk sahibi ile işletmeci arasındaki anlaşmazlığın en kısa sürede çözülmesini istediklerini kaydetti.

Anadolu danslarını çağdaş figürlerle geliştiren Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, gösterilerini bir dönem dünyaca ünlü Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirmişti. Tiyatronun 2008'de restorasyon çalışmalarının gündeme gelmesiyle gösterileri durdurulan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, antik kente yakın bir bölgede kiralanan arazide 1300 metrekarelik sahnesi ve 5 bin kişilik seyirci kapasitesi olan Aspendos Arena'yı inşa etmişti.