Son Dakika Haberleri: Anadolu Ateşi Harbiye Açıkhava'da sahne aldı
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Anadolu Ateşi Harbiye Açıkhava'da sahne aldı

1 saat önce

Anadolu Ateşi, bu yıl ilk kez düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle bir araya geldi.

Anadolu Ateşi, bu yıl ilk kez düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle bir araya geldi.

Poll Production organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen gösteride 100 çocuk ve 80 yetişkin dansçı sahne aldı.

Özel videolarla desteklenen ve Anadolu'nun zengin kültürel yapısını danslarla yansıtan tiyatral gösteriyi yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Gösteride, Balkanlar'dan Kafkaslar'a, doğudan batıya kadar birçok yörenin oyunları 13 farkı kostümle sergilendi.

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği dans topluluğu, müzik çeşitliliğiyle dikkati çeken gecede kılıç gösterisi de yaptı.

Açıkhava Tiyatrosu, Cemil Topuzlu, Harbiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:25 Kaynak: AA
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