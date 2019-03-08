Son Dakika Haberleri: Anadolu Ateşi- İstanbul Dreams" Bursa'da Sahne Aldı

Anadolu Ateşi- İstanbul Dreams" Bursa'da Sahne Aldı

10 dakika önce

"Anadolu Ateşi- İstanbul Dreams" adlı gösteris Bursalı sanatseverlerle buluştu.

Anadolu Ateşi- İstanbul Dreams
"Anadolu Ateşi- İstanbul Dreams" adlı gösteris Bursalı sanatseverlerle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki gösteriyi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan yönetti.


Doğu ile batı kültürlerinin harmanlanarak müzikler eşliğinde dans figürlerinin yansıtıldığı gecede, halk danslarıyla beraber bale ve modern dans performansları da sergilendi.

Gösteride, 3 bin halk dansı figürü ve müziğini içinde barındıran Anadolu Ateşi, farklı yaş grubundaki dansçılarıyla etkili bir gösteriye daha imza attı.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan Anadolu Ateşi ekibi uzun süre alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:15 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, İstanbul, Güncel
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