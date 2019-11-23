Son Dakika Haberleri: 'Anadolu Ateşi- İstanbul Dreams' Diyarbakır'da sahne aldı
Son Dakika Kültür Sanat 'Anadolu Ateşi- İstanbul Dreams' Diyarbakır'da sahne aldı - Son Dakika

'Anadolu Ateşi- İstanbul Dreams' Diyarbakır'da sahne aldı

6 saat önce

'Anadolu Ateşi- İstanbul Dreams' Diyarbakır'da sahne aldıDİYARBAKIR - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park, sponsorluğunda Diyarbakır'a gelen Anadolu Ateşi dans topluluğu vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

'Anadolu Ateşi- İstanbul Dreams' Diyarbakır'da sahne aldı

DİYARBAKIR - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park, sponsorluğunda Diyarbakır'a gelen Anadolu Ateşi dans topluluğu vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'nin, düzenlediği etkinliklerle adından sık sık söz ettiriyor.

Karavil Grup ve Ceylan Grup sponsorluğunda Diyarbakır'a gelen Anadolu Ateşi dans topluluğu Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde gösteri düzenledi.

Gösteri öncesi İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Diyarbakır'da oldukları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da sık sık gösteriler düzenlendiklerini belirten Erdoğan, "Diyarbakır'a 2001 yılından beri turneler düzenliyoruz topluluk olarak. Burada birçok sahnede oynadık. Buranın meydanlarında, buranın stadında oynadık. Diyarbakır sevdiğimiz bir yer ve daha sık gelmek istediğimiz bir yerdir.Bu turnenin bir özelliği var. Birinci perde İstanbul Dreams ile geldik. İlgi çok yüksek daha sık gelmek umuduyla" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Anadolu Ateşi Dans Topluluğu gösterisine başlarken, halk oyunları, bale ve modern danstan esintiler taşıyan gösterisi sırasında sahnedeki dev ekrana Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları da yansıtıldı.

Doğu ile batı kültürlerinin harmanlanarak müzikler eşliğinde dans figürlerinin yansıtıldığı gecede, halk danslarıyla beraber bale ve modern dans performansları da sergilendi. Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan Anadolu Ateşi ekibi uzun süre alkışlanmasıyla etkinlik son buldu.

'Anadolu Ateşi- İstanbul Dreams' Diyarbakır'da sahne aldı

Diyarbakır, İstanbul, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:28 Kaynak: İHA
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