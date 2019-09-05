Son Dakika Haberleri: Anadolu Ateşi Kastamonu'da sahne aldı
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Anadolu Ateşi Kastamonu'da sahne aldı

37 dakika önce

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Kastamonu'da sevenleriyle bir araya geldi.

Anadolu Ateşi Kastamonu'da sahne aldı, System.String[]

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Kastamonu'da sevenleriyle bir araya geldi.

Gazi Stadı'nda, "Kastamonu Entegre 50. Yıl Buluşması" kapsamında düzenlenen program Ziynet Sali konseri ile başladı. Konserin ardından Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne aldı.

Doğu ile Batı kültürlerinin harmanlanarak müzikler eşliğinde dans figürlerinin yansıtıldığı gecede, halk danslarıyla beraber bale ve modern dans performansları da sergilendi.

Gösteride, 3 bin halk dansı figürü ve müziğini içinde barındıran Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, farklı yaş grubundaki dansçılarıyla beğeni toplayan gösteriye imza attı.

Kastamonu Entegre organizesinde gerçekleştirilen gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan dans topluluğu, uzun süre alkışlandı.

Kastamonu Entegre, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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