Son Dakika Haberleri: Anadolu Ateşi kış turnesinde
Son Dakika Magazin Anadolu Ateşi kış turnesinde

Anadolu Ateşi kış turnesinde

7 saat önce

Ekip, İstanbul Dreams by Anadolu Ateşi adlı gösterisini 22 Kasım'da Diyarbakır'da, 23 Kasım'da Gaziantep'te 24 Kasım'da da Mersin'de sahneleyecek.

Anadolu Ateşi kış turnesinde, System.String[]

Ekip, İstanbul Dreams by Anadolu Ateşi adlı gösterisini 22 Kasım'da Diyarbakır'da, 23 Kasım'da Gaziantep'te 24 Kasım'da da Mersin'de sahneleyecek. Gösterilerin biletleri satışa sunuldu.

Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı Siyanürle intihar eden 4 kardeşin Mersin'deki üvey kardeşleri konuştu: Hiçbir şekilde yüzlerini görmedik MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 21:53:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Ateşi kış turnesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]