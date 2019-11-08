Anadolu Ateşi kış turnesinde
7 saat önce
Ekip, İstanbul Dreams by Anadolu Ateşi adlı gösterisini 22 Kasım'da Diyarbakır'da, 23 Kasım'da Gaziantep'te 24 Kasım'da da Mersin'de sahneleyecek.
Ekip, İstanbul Dreams by Anadolu Ateşi adlı gösterisini 22 Kasım'da Diyarbakır'da, 23 Kasım'da Gaziantep'te 24 Kasım'da da Mersin'de sahneleyecek. Gösterilerin biletleri satışa sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:10
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