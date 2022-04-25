Anadolu Ateşi Kıvılcım'dan muhteşem 23 Nisan gösterisi - Son Dakika

Anadolu Ateşi Kıvılcım'dan muhteşem 23 Nisan gösterisi

Anadolu Ateşi Kıvılcım\'dan muhteşem 23 Nisan gösterisi
Son Güncelleme: 25.04.2022 09:10

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan kutlamaları kapsamında Türkiye'nin ilk profesyonel çocuk dans topluluğunu Kocaelili çocuklarla buluşturdu.

Büyükşehir, Bi Dünya Eğlence etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin ilk profesyonel çocuk dans topluluğunu Kocaelili çocuklarla buluşturdu

Çocuklar, bin yıllık Anadolu medeniyetinin dansa yansıtıldığı gösteriyi hayranlıkla izledi. Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans Gösterisi iki gün süren 23 Nisan şenliklerine de adeta damga vurdu.

GÖSTERİYE YOĞUN İLGİ

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans Gösterisi Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salon'da gerçekleşti. Gösteriye yoğun ilgi nedeniyle Akçakoca Salon tamamen doldu.

ARKADAŞLARININ BAYRAMINI KUTLADILAR

Gösteri öncesinde Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans Topluluğunun iki çocuk dansçısı sahneye gelerek, gösteriyi izleyecek olan arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

GÖRSEL VE SANATSAL ŞÖLEN

Türkiye'de ve yurt dışında önemli başarılara imza atan Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans Topluluğu sahneye çıktığı ilk andan itibaren çocukların tüm ilgisini üzerine çekti. Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen kareografisi, etnik ve modern dans kurgusu ile muhteşem bir performans sergileyen dansçılar, çocukların alkışlarıyla karşılandı. Onlarca etnik ve modern kostümün giyildiği gösteride,akrobasi hareketleri de beğeni ile izlendi. Muhteşem kareografinin yanı sıra gösteride kullanılan sahne efektleri ise dans topluluğun gösterisini görsel şölene dönüştürdü.

KADİM ANADOLU MEDENİYETİNİN DANSLA BULUŞMASI

Yaklaşık bir saat süren gösteride Ege Bölgesinden Zeybek, Karadeniz Bölgesinden horon, Doğu Anadolu'dan halay örnekleri sergilendi. Kadim Anadolu Medeniyetinin tüm renklerinin adeta dansa yansıtıldığı gösteride, Anadolu kültürü muhteşem bir şekilde yansıtıldı.

YETENEKLERİYLE HAYRAN BIRAKIYORLAR

Türkiye'nin ilk profesyonel çocuk dans topluluğu olan Anadolu Ateşi Kıvılcım, 80 yetenekli çocuktan oluşuyor. 2000 çocuk arasından sınavla seçilen 4-16 yaş grubu çocuklar, muhteşem sahne performanslarıyla seyirciyi kendilerine hayran bırakıyor.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Anadolu Ateşi Kıvılcım'dan muhteşem 23 Nisan gösterisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Ateşi Kıvılcım'dan muhteşem 23 Nisan gösterisi - Son Dakika
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