Son Dakika Haberleri: Anadolu Ateşi 'Kıvılcım' Sömestrde TİM Show Center'da

Anadolu Ateşi 'Kıvılcım' Sömestrde TİM Show Center'da

2 saat önce

80 yetenekli çocuktan oluşan Anadolu Ateşi "Kıvılcım" Çocuk Grubu 20 Ocak Pazar günü, TİM Show Center'da muhteşem bir şovla izleyicilerle buluşuyor.

Anadolu Ateşi 'Kıvılcım' Sömestrde TİM Show Center'da, System.String[]

Sibirya'dan Katar'a, Amerika'dan Japonya'ya 98 ülkede, 285 şehirde 5000 canlı performans ile 40 milyon izleyiciye ulaşan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun, 4-16 yaş grubu 80 çocuktan oluşan Anadolu Ateşi "Kıvılcım" Çocuk Grubu muhteşem bir şova imza atmaya hazırlanıyor. Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografisi, etnik ve modern dans kurgusu ile her yaştan izleyiciyi büyüleyen Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Grubu gösterisi 20 Ocak Pazar günü Kültür ve Sanatın Merkezi TİM Show Center'da sahneye taşınıyor.

Türkiye'de ve dünyada önemli başarılara imza atan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, dünya sahnelerinde edindiği başarıyı şimdi de çocuklarla paylaşıyor. 2000 çocuk arasından sınavla seçilen, 4 - 16 yaş grubu 80 yetenekli çocuktan oluşan Anadolu Ateşi "Kıvılcım" Çocuk Grubu sanatseverlere muhteşem performansları ile unutulmayacak bir gösteri sunuyor. Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği, hazırlık ve çalışmaları yaklaşık 2 yıl süren bu gösteride, çocuklar, Anadolu Ateşi'nin efsaneleşmiş koreografisinin yanı sıra, içinde akrobasi ve jimnastikte olan yeni bölümlerle birlikte 60 dakikalık performans sergiliyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:23 Kaynak: Bültenler

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