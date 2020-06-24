Anadolu Ateşi'nden "Park Et, Seyret"

Bugüne kadar 20 yıldır 105 ülkede 45 milyonu aşan seyirciyle buluşan topluluk, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgını sonrası, tedbirli bir şekilde normalleşmeye geçilen bu günlerde 20. yılını yeni bir etkinlik konsepti ile kutlayacak.



Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk danslarını, Anadolu'nun kültürel tarihi ve müziğini sahneye taşıyan topluluk, 21.30'da Park Et Seyret arabalı konserler kapsamında seyircisine bir gösteri sunacak.



Yenikapı İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi'nde bin 400 araç kapasiteli konserler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.



Topluluk, İstanbul'daki programının ardından Ege turnesi ile gösterilerini sahnelemeye devam edecek ve turne kapsamında İzmir Fuar Açıkhava, Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Marmaris'in yanı sıra 9 Eylül'de İzmir Kurtuluş'da, 28 Eylül'de Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.