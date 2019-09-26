Anadolu ateşi'nin gösterisi, ilgi gördü

MERSİN'e sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Grubu'nun gösterisi, yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Anadolu'nun o kadim kültürünü izledik" dedi.

'Istanbul Dreams by Anadolu Ateşi' Türkiye turnesi kapsamında Mersin'e gelen Anadolu Ateşi Dans Grubu, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı. Gösteriyi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer ile birlikte yaklaşık 1200 kişi izledi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu'nun sosyal sorumluluk projesi kapsamında sanata ilgi duyan ve özel yeteneği olan 60 çocuk da izleyiciler arasındaki yerini aldı. Heyecanları ve mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar, gösteriyi ilgiyle izledi. Çocuklar, Anadolu'nun binlerce yıllık sevgi, kültür ve tarih mozaiğinin dansa yansımasına şahitlik etti.

Gösteri sonrası Anadolu Ateşi topluluğunun üyelerini tek tek tebrik eden Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Muazzam bir gösteri. İşinizi çok iyi yapıyorsunuz. Gösterinizle bu kadim coğrafyayı, Anadolu'nun o kadim kültürünü izledik. Kafkaslara gittik, Balkanlar'a gittik. Arap yarımadasına indik. Bütün bu bölgelerin acısını, mutluluğunu, birliğini, beraberliğini, o koreografide, figürlerde yaşattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri misafir ettiğimiz kent, Anadolu kenti gibi rengarenk bir cümbüşe sahip. Burada yurdun her yerinden insan var. Bu güzel kente gelmişler ve biz burada birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Böyle de yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu'nun misafiri olarak kentin farklı mahallelerinden salona gelen çocuklar, organizasyon için Başkan Seçer'e teşekkür etti.