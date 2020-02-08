"Anadolu Ateşi" Paris'te yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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"Anadolu Ateşi" Paris'te yoğun ilgi gördü

33 dakika önce

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Fransa'nın başkenti Paris'te sahne aldı.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Fransa'nın başkenti Paris'te sahne aldı.

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yürüttüğü ve Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk danslarını, Anadolu'nun kültürel tarihi ve müziğini sahneye taşıyan Anadolu Ateşi, Parislilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Paris Kültür Sanat Derneği Başkanı Ali İnan tarafından, tarihi Grand Rex sinemasında düzenlenen gösteriyi Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, OECD Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Erdem Başçı, Başkonsolos Görkem Barış Tantekin ve Kültür ve Tanıtma Müşaviri Özgür Semiz ile sanatseverler izledi.

Yaklaşık 2 bin 500 kişiyi bulan Türk ve Fransız izleyiciler, topluluğun sergilediği performansı uzun süre ayakta alkışladı.

Anadolu Ateşi Paris'te yoğun ilgi gördü

Türkiye, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:34 Kaynak: AA
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