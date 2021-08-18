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Anadolu Ateşi, salgın dolayısıyla uzak kaldığı sahnelere dönüyor - Son Dakika

Anadolu Ateşi, salgın dolayısıyla uzak kaldığı sahnelere dönüyor

18.08.2021 12:31
Anadolu Ateşi, salgın dolayısıyla uzak kaldığı sahnelere dönüyor, System.String[]

ABD, Rusya, Hollanda başta olmak üzere 110'dan fazla ülkede sergiledikleri gösterilerle Anadolu kültürünü tanıtan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzak kaldığı seyircisiyle yeniden buluşuyor.

ABD, Rusya, Hollanda başta olmak üzere 110'dan fazla ülkede sergiledikleri gösterilerle Anadolu kültürünü tanıtan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzak kaldığı seyircisiyle yeniden buluşuyor.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 2001'den bu yana 110 ülkede birden fazla turne düzenledi ancak salgın tedbirleri kapsamında bir süre sahnelerden ayrı kaldı.

Yaz döneminde sezonu açan ekip, temmuzdan itibaren Antalya'ya Aspendos Antik Kenti'nde gösterilere başladı.

Temel konsepti "medeniyetler buluşması" olan Anadolu Ateşi, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünyaya modern standartlarda bir kültürel şölen sunuyor.

Kaynağını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi, yörelerden derlenmiş 3 bin halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındırıyor.

Yurt içinde ve yurt dışında sayısız turne yapan ekip, gerek dans gösterileri gerekse kostümleriyle Anadolu kültürünü dünyaya tanıtıyor.

80 kişilik ekiple eşsiz dans gösterisi

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, AA muhabirine, salgın nedeniyle özledikleri sahnelere yeniden kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Antalya'da 20 Temmuz'da başladıkları gösterilere ekim sonuna kadar devam edeceklerini aktaran Erdoğan, 80 kişilik bir ekiple antik kentte yerli ve yabancı turistlere eşsiz bir dans gösterisi sunduklarını vurguladı.

Aspendos Antik Kenti'ni, 2001'de ilk turne yaptıkları yer olması açısından yuvaları gibi gördüklerini anlatan Erdoğan, burayı hiçbir zaman terk etmeyeceklerini dile getirdi.

Erdoğan, Antalya'da bir gün Troya Müzikali, bir gün Anadolu Ateşi gösterileri sergileneceğini bildirdi.

Yerli ve yabancı milyonlarca seyirciye ulaştı

Erdoğan, Türkiye'de etkinliklerin başlamasıyla dünyadan da tekliflerin geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yarım kalan Rusya turnesini tamamlamak üzere yeniden görüşüyoruz. 20 gösterilik Rusya turnesinin, 10'uncu gösterisinde salgın nedeniyle bırakmak zorunda kalmıştık. Şimdi yeniden görüşmeler başladı. Mısır'dan, Kazakistan'dan teklifler var. ABD'de salgın nedeniyle yarım kalan 50 gösterimiz vardı, onun görüşmeleri devam ediyor. İnşallah bu kış çok fazla ülkede yine Anadolu masalı anlatmayı sürdüreceğiz, dünyayı gezerek eşsiz kültürümüzü tanıtacağız."

Yurt dışındaki turneleri de çok özlediklerine, bir ülkede birden fazla turne gerçekleştirdiklerine işaret eden Erdoğan, yerli ve yabancı milyonlarca seyirciye ulaştıklarını bildirdi.

Anadolu Ateşi olarak gündemdeki konulara ilişkin projelere de imza attıklarına değinen Erdoğan, salgın sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik de çalışmalar yaptıklarını, sağlık emekçilerinin kostümleriyle gösteriler hazırladıklarını belirtti.

Dans gösterileri kadar kostümler de dikkat çekiyor

Erdoğan, dansçıların gösteri sırasında birden fazla kostümle sahneye çıktıklarını, renkli bir şölen sunduklarını söyledi.

Bu açıdan dansçıların gösteri sırasında çok hızlı kıyafet değiştirebildiklerini anlatan Erdoğan, "Ortalama kıyafet değiştirme süresi iki dakikadır ama 35-45 saniyede giyinen arkadaşlar da var. Çok pratik olmaları gerekiyor. Az parçalı, çok renkli, birbiriyle bağlantılı ve kolay giyilebilen kıyafetler tercih ediliyor. Ayrıca dansçılarımız özel makyaj dersi alıyor." diye konuştu.

Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Grubu olarak da faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Erdoğan, 12 okulda 2 bine yakın öğrencinin bulunduğunu dile getirdi.

Kendi dansçılarını kendi akademilerinde yetiştirdiklerini aktaran Erdoğan, "4 yaşında başlamış dansçılarımız var. Şu an ekip içinde de 4 yaşından bu yana kendi akademimizde olan 15 dansçımız bulunuyor." dedi.

Çocukların dans etmeyi çok sevdiklerine değinen Erdoğan, özellikle kız çocuklarının yoğun ilgi gösterdiğini, evlerine gittiklerinde bile provalara devam ettiklerini kaydetti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Antalya, Rusya, Dans, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Anadolu Ateşi, salgın dolayısıyla uzak kaldığı sahnelere dönüyor - Son Dakika


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