Anadolu Ateşi Tekirdağ'da sahne aldı - Son Dakika

Gösterilerindeki kostüm ve sergiledikleri figürlerle Anadolu kültürünü yurt içi ve yurt dışında tanıtan Anadolu Ateşi, Tekirdağ'da sahne aldı.

Kapaklı Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kazak Gölü Festivali'nde sahne alan ekip izleyenlerin beğenisini topladı.

Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünyaya modern standartlarda bir kültürel şölen sunan Anadolu Ateşi, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Gösteri sonrası ekibi tebrik için sahneye çıkan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yurdun pek çok kentinden insanların yaşadığı Türkiye mozaiği Kapaklı'yla Anadolu'nun farklı kültürlerini sahneye taşıyan Anadolu Ateşi'ni buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çetin, ekibe çiçek ve plaket takdim etti.