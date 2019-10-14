Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı İbrahim Öztek'ten

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Türk Ordusunun kuzey Suriye'de destan yazdığını ifade eden Öztek, "Hepimiz biliyoruz ki Suriye'deki savaş, ABD'nin Arap Baharının son halkasıdır. Büyük Amerikan Projesinin (BOP) ana hedefinde bugün Türkiye ve İran vardır. Bu amaçla El-Kaide'den PKK'ya, PYD'den İŞİD'e tüm bu terör örgütleri ABD tarafından ABD'nin kara kuvvetleri olarak yetiştirilmiş ve Türkiye'ye karşı cephe oluşturulmuştur. ABD'nin Irak'taki asker kaybı, Amerikan yönetimini zor durumda bırakmıştır. Bu nedenle bugün Suriye'de terör gruplarını kullanmaktadır. Güney sınırlarımızda palazlandırılan terör gruplarının, sözde stratejik ortağımız ve NATO ortağımız ABD tarafından desteklenerek, Irak'takilerle de birleşerek bir Kürt devleti kurma ve Rojova hattı ile de Akdeniz'e ulaşma gayretinde oldukları sır değildir. 13 Ekim günü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a karşı verdiği cevabi mesajda 'Yoksa PKK NATO'ya girdi de bizim mi haberimiz olmadı' sözleri ABD'nin PKK seviciliğini en güzel şekilde dile getirmiştir" dedi.



" Cerablus, Azez, Afrin hareketlerimiz az çok amacına ulaşmış, ordumuz bölgeye barış, huzur ve adalet götürmüştür" diye devam eden İbrahim Öztek, harekatın daha derine inmesi gerektiğini savundu. Rejimle anlaşarak güneye çekilen terör örgütlerinin iki taraftan kıskaca alınabileceğini söyleyen Öztek, "Ya da çizilen sınırların ardına geçerek düşmanı çevirip yok etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek açıklamasını şöyle sonlandırdı:



"Şanlı ordumuz ve tanklarımız Suriye topraklarında uçarcasına destanlar yazarken, jimnastikte ilk kez aldığımız dünya şampiyonluğu altın madalyasını Mehmetcik'e armağan eden İbrahim Çolak'ı, 'Biz de Türk ordusu saflarında savaşa hazırız' diyen Azerbaycan'lı gençleri ve Sayın İlham Aliyev'i milletçe ve Anadolu Aydınlar Ocakları olarak kutluyoruz. Öte yandan Türk düşmanlarının ekmeğine yağ sürercesine demeç veren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya da verdiği o demecini derhal değiştirerek aklını başına toplamasını tavsiye ediyoruz. Yüce Allah ordumuzu muzaffer kılsın, şehitlerimize de rahmet yağdırsın." - İSTANBUL