Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı, Stratejist Prof. Dr. İbrahim Öztek Açıklaması - Son Dakika

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı, Stratejist Prof. Dr. İbrahim Öztek Açıklaması

Stratejist Prof. Dr. İbrahim Öztek, Azerbaycan Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ savaşı ile ilgili tarihi ve güncel açıklamalarda bulundu.

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı, Stratejist Prof. Dr. İbrahim Öztek Açıklaması, System.String[]

Stratejist Prof. Dr. İbrahim Öztek, Azerbaycan Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ savaşı ile ilgili tarihi ve güncel açıklamalarda bulundu.

Stratejist Prof. Dr. İbrahim Öztek konunun tarihi geçmişine ait açıklamalarına devamla şunları söyledi: "Rus diplomat Aleksander Griboyedov'un geliştirdiği bir proje ile Ruslar, 1828 yılından itibaren Erivan, Karabağ ve civarına Türkiye ve İran'dan getirdikleri Ermenileri yerleştirdiler. Erivan diye bir yer yoktu. Bu şehir Revan Türk Hanlığının başkenti Revan'dı. 1 Ekim 1827 tarihinde Revan Hanlığı Ruslar tarafından işgal edildi. %5 olan Ermeni nüfusu 1915 sonrası % 70'lere çıktı. Türkler ya sürüldü ya da katledildi. O tarihten bu yana da Azerbaycan'da ve Türkiye'de 2 milyon Müslüman Türk Ermeniler tarafından soykırıma uğratıldı. Halbuki Patrik Narses Vajabedyan, 1876 yılında vatandaşlık meclis şurasında şöyle diyordu "Şayet günümüze kadar Ermeni milleti, millet olarak inancını, kilisesini, dilini tarih ve kültürel değerlerini koruduysa, tüm bunlar Türk devletinin Ermeni milletine gösterdiği koruma, yardım ve hayırseverliği sayesindedir". 1923 Ermeni Taşnak kongresinde, Ermenistan'ın ilk başbakanı Ohannes Kaçaznuni ise; "Türklere karşı biz savaş açtık, suçluyuz. Tehcir amaca uygundu" diyor.

Ermeniler, 30-31 Mart 1918 günleri yalnız Bakü'de bir günde 17 000 Türk'ü katlettiler. 25-26 Şubat 1992 günü Hocalı soykırımı ve Karabağ işgali ile 28 yıl öncesinin kanları henüz kurumadı. Diri diri yakılan Azerbaycanlı bebek ve yaşlılar ile diri diri derileri soyulan çocukların feryatları halen kulaklardadır.

Bunların canilikleri ruhlarına işlemiştir. Onun içindir ki dün ve bugün sivil yerleşim yerleri bombalamaktadırlar. Bugün de otuza yakın çocuk, yaşlı Azerbaycan Türk'ü katledilmiştir.

"Nahçivan, Azenbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır"

Stratejist Prof. Dr. İbrahim Öztek: "Nahçivan, Azenbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Fakat Azerbaycan'la kara bağlantısı yoktur. Türkiye ile 17 kilometrelik sınırı ile Türkiye'nin Şark kapısıdır. 1921 Kars ve Moskova Antlaşmaları sonunda elde edilen bu statü, aradaki Zengezur bölgesinin Ruslar tarafından Ermeni'lere verilmesi ile Hem Azerbaycan'ın, Hem de Nahçivan'ın boynu bükük kalmıştır.

"Ermenilerin saldırılarının temel maksadı Türkiye Azerbaycan petro-gaz bağlantılarını kesmektir"

Prof. Dr. İbrahim Öztek açıklamalarını şöyle sürdürdü: Ermenilerin Tavuz stratejik bölgesine saldırılarının temelinde Azerbaycan Türkiye arasındaki petro-gaz yolları ve Gürcistan üzerinden geçen diğer bağlantılara kastetmektir.

Bundan 4 yıl önce sınır tecavüzlerinin dersini alan Ermenistan bugün de boyuna posuna bakmadan Azerbaycan topraklarına saldırmıştır. Fakat güvendiği dağlara kar yağmıştır. Türkiye ile büyük çıkarları olan büyük ağabeyi Rusya, Ermeni Başbakanı Nikol Paşinyan'ın SOROS hayranlığı ve giderek Fransızlaşma gayretlerine kızgındır. ABD ve AB, AGİK ve BM'in 30 yıla yakın zamandır Azerbaycan'ın haklılığına yaptığı vurguyu ister istemez kabullenmektedirler. Son yıllarda İran'la Türkiye'nin yakınlaşması da Azerbaycan'ın lehinedir. Ortadoğu'daki ABD uzantısı İsrail'de Azerbaycan'dan yana tavır takınmaktadır. - İSTANBUL

Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Karabağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı, Stratejist Prof. Dr. İbrahim Öztek Açıklaması - Son Dakika

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