Anadolu Aydınlar Ocağı'ndan Ceren Damar Şenel İçin Başsağlığı Mesajı
22 dakika önce
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından Anadolu Aydınlar Ocağı, başsağlığı mesajı yayınladı.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından Anadolu Aydınlar Ocağı, başsağlığı mesajı yayınladı.
Anadolu Aydınlar Ocağı'ndan Prof. Dr. İbrahim Öztek imzasıyla yapılan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, etüd odasında sınavda kopya çektiği belirtilen hukuk fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi tarafından bıçaklanarak ve kurşunlanarak öldürüldüğü ifade edilmektedir.
Sebebi ne olursa olsun, bir öğretim üyesine haince planlanarak yapılan bu cinayeti şiddetle kınıyoruz. Aşağıdaki yazıda yapılan yorum, durumun önemini ve vahametini vurgulamaktadır. Genç
akademisyene Allah'tan rahmet dileriz." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:31 Kaynak: İHA
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