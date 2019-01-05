Son Dakika Haberleri: Anadolu Aydınlar Ocağı'ndan Ceren Damar Şenel İçin Başsağlığı Mesajı

Anadolu Aydınlar Ocağı'ndan Ceren Damar Şenel İçin Başsağlığı Mesajı

22 dakika önce

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından Anadolu Aydınlar Ocağı, başsağlığı mesajı yayınladı.

Anadolu Aydınlar Ocağı'ndan Ceren Damar Şenel İçin Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından Anadolu Aydınlar Ocağı, başsağlığı mesajı yayınladı.

Anadolu Aydınlar Ocağı'ndan Prof. Dr. İbrahim Öztek imzasıyla yapılan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, etüd odasında sınavda kopya çektiği belirtilen hukuk fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi tarafından bıçaklanarak ve kurşunlanarak öldürüldüğü ifade edilmektedir.

Sebebi ne olursa olsun, bir öğretim üyesine haince planlanarak yapılan bu cinayeti şiddetle kınıyoruz. Aşağıdaki yazıda yapılan yorum, durumun önemini ve vahametini vurgulamaktadır. Genç akademisyene Allah'tan rahmet dileriz." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:31 Kaynak: İHA

Hukuk Fakültesi, Çankaya Üniversitesi, Güncel
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