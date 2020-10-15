Anadolu Basın Birliği ile ANKA Hastanesi arasında indirim protokolü - Son Dakika

- Anadolu Basın Birliği ile ANKA Hastanesi arasında indirim protokolü

GAZİANTEP - Anadolu Basın Birliği ile ANKA Hastanesi arasında indirim protokolü imzalandı.

Protokolü, Anadolu Basın Birliği Gaziantep Şube Başkanı Semra Öztürk ile Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Koordinatörü Ömer Özdemir İmzaladı. Yapılan protokol ile Anadolu Basın Birliği üyeleri, Anka hastanesinden ayakta tedavi için yüzde 30, yatış için ise yüzde 25 indirimli yararlanacak.

Anadolu Basın Birliği Gaziantep Şube Başkanı Semra Öztürk ANKA hastanesine teşekkür ederek, üyelerinin Anka hastanesindeki tedavilerinden indirimli faydalanacağını belirtti.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Koordinatörü Ömer Özdemir, temennimiz kimsenin hastanelere gerek duymaması olduğunu ifade ederek, basın çalışanlarının sağlık konusunda ihtiyaç duymaları halinde hastanelerinin kapılarının açık olduğunu ifade etti.