Anadolu Basını, Kdz. Ereğli'yi gezdi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Anadolu'nun değişik illerinden gelen Türkiye Gazeteciler Federasyonu başkanlarını ağırladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, daha önce Zonguldak Milletvekillerine yaptığı çağrıyı gazetecilere de yaparken, "Alemdar'ın 100. yılında İstiklal Madalyası istiyoruz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz" dedi. TGF Başkanı Yılmaz Karaca da "Gezdik, gördük. Kdz. Ereğli İl olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Basın Vakfı toplantısı için Zonguldak'a gelen cemiyet başkanlarını ağırladı. TGF Başkanı Yılmaz Karaca, Zonguldak TGF Cemiyet Başkanı Derya Akbıyık ve Türkiye'nin değişik illerinden çok sayıda gazeteci, TGF Basın Vakfı toplantısı için geldikleri Zonguldak'ta ilk olarak Kdz. Ereğli'yi gezdi. Cemiyet Başkanlarına, Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın Bürosu görevlileri tarafından ilçenin tarihi ve turistik yerleri tanıtıldı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türkiye'nin değişik illerinden gelen gazetecileri akşam yemeğinde ağırladı.

Kdz. Ereğli Belediyesinin her zaman özgür basına destek verdiğini anlatan Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Denizin mavisi, ormanın yeşili, güneşin sarısının orijinal renkleri dünyada sadece Kdz. Ereğli'de vardır. Kdz. Ereğli'yi görmeden ölmek öbür dünyaya eksik gitmektir. Bu eksikliğinizi tamamladığınız için sizler şanslısınız. Sevgi, Barış, Dostluk kentinde sizleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kdz. Ereğli mitolojik tarihi, arkeolojik zenginliği, sanayi yatırımları, doğal güzellikleri ve çalışkan insanlarıyla bölgesinin parlayan yıldızıdır. Sevgiden, barıştan ve dostluktan yana tutumuyla, kültürel birikimiyle ödüllü bir Avrupa kentidir. Ereğli'miz aynı zamanda Avrupa'nın en büyük festivallerini düzenleyen ve bunu 21 yıl yaşatarak gelenek hale getirmiş bir festivaller şehridir. En son yapılan yarışmada Türkiye'nin en büyük festivali ödülümüzü de aldık. Sevgi, Barış, Dostluk festivalimiz, Hamsi festivalimiz, Bıcırıklar şenliği, sanat sokağımız, açık hava sinemalarımız, doğa turlarımız, kültürel etkinliklerimiz, sahil şeridimiz, muhteşem plajlarımız Ereğli'yi bölgenin en zengin kenti yapmaktadır. Yaşadığımız pandemi dönemi bu yıl önceliklerimizi doğal olarak değiştirdi. Ancak bu sıkıntılı günleri hep beraber aşacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Basının kıymetli temsilcileri. Güçlü ve özgür basının önemi her geçen gün daha da çarpıcı biçimde görülüyor. Sizler tarihe tanıklık ediyor, haber ve yorumlarınızla kimi zaman tarihin akışı üzerinde etki oluşturabiliyorsunuz. En önemlisi de halkın doğru bilgi ve haber alma hakkının takipçilerisiniz. Gerçekten çok kritik günlerden geçiyoruz. Pandemi dönemi dostlukları bitiremez ama en azından görüşmeleri azalttı. Ülkemizin dış ülkelerle olan ilişkilerindeki sıkıntılar, problemler, ülkenin sosyal denge bozuklukları, ücret akışları, yoksulluk, yolsuzluk ne ararsan var. İşte burada halkın doğru bilgileri alması için sizlere büyük görevler düşüyor. Bu süreçte gazeteci olarak görev yapmanın özellikle yerel basın olarak ayakta kalmanın zorluklarını görüyoruz. Hepinize bu zorlu görevinizde başarılar diliyorum. Biz belediye olarak özgür basınımızı destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Değerli dostlarım. Daha önce Zonguldak Milletvekillerimize bir çağrıda bulunmuştum. Buradan sizlere de çağrıda bulunuyorum ve desteklerinizi istiyorum. Önümüzdeki yıl Alemdar olayının yüzüncü yılını kutlayacağız. Alemdar tarihimiz açımızdan çok önemli bir olay. Türkiye'nin İstiklal Savaşı döneminde ilk deniz harbi burada yaşandı ve deniz şehidi burada verildi. Türkiye'de İstiklal Savaşı dönemindeki mücadeleler için bazı şehirlerimiz gazi unvanı aldı, istiklal madalyası aldı. Ancak Kdz. Ereğli olarak biz alamadık. Alemdar'ın yüzüncü yılında İstiklal madalyamızı istiyoruz. Bu konuda sizlerden de destek bekliyoruz."

"Kdz. Ereğli il olmalıdır"

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Başkan Halil Posbıyık'a cemiyet başkanları adına teşekkür etti. Ereğli'yi gezdiklerini ve çok mutlu olduklarını anlatan Karaca, "50'ye yakın ilimizden cemiyet başkanlarımız ve gazeteci dostlarımızla bugün Ereğli'yi gezdik. Çok beğendik. Mutlu olduk. Şunu gördük ki, Kdz. Ereğli Gebze ile birlikte İl olmayı hak eden bir ilçe. Kdz. Ereğli il olmalıdır" dedi.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık da Başkan Posbıyık'a misafirperverliği için teşekkür etti. TGF Başkanı Karaca Başkan Posbıyık'a plaket takdim ederken, Posbıyık da misafirlerine kente özgü çeşitli hediyeler verdi. - ZONGULDAK