Anadolu Basını, Kdz. Ereğli'yi gezdi - Son Dakika

Anadolu Basını, Kdz. Ereğli'yi gezdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Anadolu'nun değişik illerinden gelen Türkiye Gazeteciler Federasyonu başkanlarını ağırladı.

Anadolu Basını, Kdz. Ereğli'yi gezdi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Anadolu'nun değişik illerinden gelen Türkiye Gazeteciler Federasyonu başkanlarını ağırladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, daha önce Zonguldak Milletvekillerine yaptığı çağrıyı gazetecilere de yaparken, "Alemdar'ın 100. yılında İstiklal Madalyası istiyoruz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz" dedi. TGF Başkanı Yılmaz Karaca da "Gezdik, gördük. Kdz. Ereğli İl olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Basın Vakfı toplantısı için Zonguldak'a gelen cemiyet başkanlarını ağırladı. TGF Başkanı Yılmaz Karaca, Zonguldak TGF Cemiyet Başkanı Derya Akbıyık ve Türkiye'nin değişik illerinden çok sayıda gazeteci, TGF Basın Vakfı toplantısı için geldikleri Zonguldak'ta ilk olarak Kdz. Ereğli'yi gezdi. Cemiyet Başkanlarına, Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın Bürosu görevlileri tarafından ilçenin tarihi ve turistik yerleri tanıtıldı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türkiye'nin değişik illerinden gelen gazetecileri akşam yemeğinde ağırladı.

Kdz. Ereğli Belediyesinin her zaman özgür basına destek verdiğini anlatan Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Denizin mavisi, ormanın yeşili, güneşin sarısının orijinal renkleri dünyada sadece Kdz. Ereğli'de vardır. Kdz. Ereğli'yi görmeden ölmek öbür dünyaya eksik gitmektir. Bu eksikliğinizi tamamladığınız için sizler şanslısınız. Sevgi, Barış, Dostluk kentinde sizleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kdz. Ereğli mitolojik tarihi, arkeolojik zenginliği, sanayi yatırımları, doğal güzellikleri ve çalışkan insanlarıyla bölgesinin parlayan yıldızıdır. Sevgiden, barıştan ve dostluktan yana tutumuyla, kültürel birikimiyle ödüllü bir Avrupa kentidir. Ereğli'miz aynı zamanda Avrupa'nın en büyük festivallerini düzenleyen ve bunu 21 yıl yaşatarak gelenek hale getirmiş bir festivaller şehridir. En son yapılan yarışmada Türkiye'nin en büyük festivali ödülümüzü de aldık. Sevgi, Barış, Dostluk festivalimiz, Hamsi festivalimiz, Bıcırıklar şenliği, sanat sokağımız, açık hava sinemalarımız, doğa turlarımız, kültürel etkinliklerimiz, sahil şeridimiz, muhteşem plajlarımız Ereğli'yi bölgenin en zengin kenti yapmaktadır. Yaşadığımız pandemi dönemi bu yıl önceliklerimizi doğal olarak değiştirdi. Ancak bu sıkıntılı günleri hep beraber aşacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Basının kıymetli temsilcileri. Güçlü ve özgür basının önemi her geçen gün daha da çarpıcı biçimde görülüyor. Sizler tarihe tanıklık ediyor, haber ve yorumlarınızla kimi zaman tarihin akışı üzerinde etki oluşturabiliyorsunuz. En önemlisi de halkın doğru bilgi ve haber alma hakkının takipçilerisiniz. Gerçekten çok kritik günlerden geçiyoruz. Pandemi dönemi dostlukları bitiremez ama en azından görüşmeleri azalttı. Ülkemizin dış ülkelerle olan ilişkilerindeki sıkıntılar, problemler, ülkenin sosyal denge bozuklukları, ücret akışları, yoksulluk, yolsuzluk ne ararsan var. İşte burada halkın doğru bilgileri alması için sizlere büyük görevler düşüyor. Bu süreçte gazeteci olarak görev yapmanın özellikle yerel basın olarak ayakta kalmanın zorluklarını görüyoruz. Hepinize bu zorlu görevinizde başarılar diliyorum. Biz belediye olarak özgür basınımızı destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Değerli dostlarım. Daha önce Zonguldak Milletvekillerimize bir çağrıda bulunmuştum. Buradan sizlere de çağrıda bulunuyorum ve desteklerinizi istiyorum. Önümüzdeki yıl Alemdar olayının yüzüncü yılını kutlayacağız. Alemdar tarihimiz açımızdan çok önemli bir olay. Türkiye'nin İstiklal Savaşı döneminde ilk deniz harbi burada yaşandı ve deniz şehidi burada verildi. Türkiye'de İstiklal Savaşı dönemindeki mücadeleler için bazı şehirlerimiz gazi unvanı aldı, istiklal madalyası aldı. Ancak Kdz. Ereğli olarak biz alamadık. Alemdar'ın yüzüncü yılında İstiklal madalyamızı istiyoruz. Bu konuda sizlerden de destek bekliyoruz."

"Kdz. Ereğli il olmalıdır"

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Başkan Halil Posbıyık'a cemiyet başkanları adına teşekkür etti. Ereğli'yi gezdiklerini ve çok mutlu olduklarını anlatan Karaca, "50'ye yakın ilimizden cemiyet başkanlarımız ve gazeteci dostlarımızla bugün Ereğli'yi gezdik. Çok beğendik. Mutlu olduk. Şunu gördük ki, Kdz. Ereğli Gebze ile birlikte İl olmayı hak eden bir ilçe. Kdz. Ereğli il olmalıdır" dedi.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık da Başkan Posbıyık'a misafirperverliği için teşekkür etti. TGF Başkanı Karaca Başkan Posbıyık'a plaket takdim ederken, Posbıyık da misafirlerine kente özgü çeşitli hediyeler verdi. - ZONGULDAK

Halil Posbıyık, Zonguldak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 17:11

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Basını, Kdz. Ereğli'yi gezdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi 4 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı         
17:09
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yol can pazarına döndü: 4'ü çocuk 8 yaralı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yol can pazarına döndü: 4'ü çocuk 8 yaralı         
16:57
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler         
16:09
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı         
15:56
Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu         
15:43
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu         
15:36
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı         
15:17
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı         
15:16
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
Çinli Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı         
14:57
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü         
14:55
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
14:50
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için         
14:49
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı         
14:38
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı         
14:29
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi         
13:57
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin         
12:43
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı         
12:27
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor         
12:11
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem         
11:13
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı         
10:59
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın         
10:15
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?         
10:13
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim         
10:03
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı         
09:42
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti         
09:40
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı         
08:27
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım         
00:26
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı         
23:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2020 23:19:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Basını, Kdz. Ereğli'yi gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei